Mašina za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp Pack 115 Ah
BD 50/50 C Bp Pack Classic je priuštiv i kompaktan početni model iz klase baterijskih mašina za ribanje i sušenje. Mašina ima površinski učinak od 2000 m²/h.
BD 50/50 C Bp Pack Classic vam uvek omogućava dobru preglednost područja koje se čisti. Tome doprinose male dimenzije ove kompaktne baterijske mašine za ribanje i sušenje s diskovima sofisticiranog dizajna. Osim dobre preglednosti, upravljanje preko EASY Operation panela kompanije Kärcher je jednostavno. Opcije za podešavanje i prilagođavanje i funkcije mašine su svedene na ono što je najvažnije, pa nije potrebno dugo upoznavanje s načinom rada. BD 50/50 C Bp Pack Classic preporučujemo za korišćenje u supermarketima, hotelima i zdravstvenom ustanovama.
Obeležja i prednosti
Komforno opremljena sa magnetnim ventilom i transportnim valjkomMagnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja sigurnosnog prekidača. Sklopivi transportni valjak omogućava udobno manipulisanje u dva koraka. Sklopivi transportni valjak u velikoj meri olakšava transport uređaja.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY operativnom paneluIntuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Jeftin model početnog nivoaVeoma dobar odnos cene i učinka. Smanjen na najvažnije funkcije.
Veliki volumen rezervoara sa kompaktnim dimenzijama
- Posebno agilan.
- Omogućava veoma dobar pregled površine za čišćenje.
Velika pregrada za akumulator za sve uobičajene tipove akumulatora
- Pristupačan odeljak za bateriju za brzu zamenu baterije.
- Namena takođe i za režim rada u više smena.
Osnovni kućni sistem
- Mogućnosti za postavljanje dodatnih delova pribora ili radnih uređaja.
- Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
EASY-Operation-Panel
- 1-prekidač rukovanje.
- Vrlo jednostavan za korištenje.
Jednostavno dodeljivanje funkcija preko kontrolnih elemenata u žutoj boji
- Kratko vreme obučavanja čak i za neobučeno osoblje.
Robusne i trajne elemente za rukovanje
- Pogodan za svakodnevnu upotrebu
- Veoma dugotrajno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|510
|Radna širina, usisavanje (mm)
|900
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 2040
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1200
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 105
|Trajanje baterije (h)
|max. 3
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 12
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Širina okretanja (mm)
|1240
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,3
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1100
|Težina bez pribora (kg)
|40
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Battery
- Punjač baterije
- Usisna šina v-oblika
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
