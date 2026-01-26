BD 50/50 C Bp Pack Classic vam uvek omogućava dobru preglednost područja koje se čisti. Tome doprinose male dimenzije ove kompaktne baterijske mašine za ribanje i sušenje s diskovima sofisticiranog dizajna. Osim dobre preglednosti, upravljanje preko EASY Operation panela kompanije Kärcher je jednostavno. Opcije za podešavanje i prilagođavanje i funkcije mašine su svedene na ono što je najvažnije, pa nije potrebno dugo upoznavanje s načinom rada. BD 50/50 C Bp Pack Classic preporučujemo za korišćenje u supermarketima, hotelima i zdravstvenom ustanovama.