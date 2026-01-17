Mašina za ribanje i sušenje BD 50/60 C Classic Ep
Idealan osnovni model: Gurajuća BD 50/60 C Ep Classic mašina za ribanje i sušenje na struju s tehnologijom diska i rezervoarom od 60 l za površinski učinak do 2.000 m²/h.
Kompaktna BD 50/60 C Ep Classic mašina pruža maksimalni učinak čišćenja s minimalno opreme. Karakteristike mašine svedene su na najvažnije postavke i funkcije za efikasnu upotrebu. EASY-Operation sistem čini mašinu izuzetno jednostavnom za rad. Kompaktna mašina je veoma upravljiva i nudi jasnu preglednost područja koje treba očistiti. Pored toga, ova mašina za ribanje i sušenje na struju s tehnologijom diska je i veoma priuštiva. Mašina BD 50/60 C Ep Classic je idealna za povremeno i stalno korišćenje.
Obeležja i prednosti
Jeftin model početnog nivoaVeoma dobar odnos cene i učinka. Smanjen na najvažnije funkcije.
Veliki volumen rezervoara sa kompaktnim dimenzijamaPosebno agilan. Omogućava veoma dobar pregled površine za čišćenje.
Velika radna širinaUgrađena glava s okruglom (disk) četkom.sa 51 centimetarskom četkom. Za ekonomično čišćenje objekata srednje veličine.
Mrežni rad (230 V, 50 Hz)
- Mala težina.
- Pogodan za povremenu upotrebu i za neprekidnu upotrebu.
Osnovni kućni sistem
- Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
- Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
EASY-Operation-Panel
- 1-prekidač rukovanje.
- Vrlo jednostavan za korištenje.
Jednostavno dodeljivanje funkcija preko žutih kontrolnih elemenata
- Kratko vreme obučavanja čak i za neobučeno osoblje.
Robusne i trajne elemente za rukovanje
- Pogodan za svakodnevnu upotrebu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|510
|Radna širina, usisavanje (mm)
|900
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|60 / 60
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|2040
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1020
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,3
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|67
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1100
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|52
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Transportni točkovi
- Usisna šina v-oblika
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Mrežni režim rada
