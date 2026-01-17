Kompaktna BD 50/60 C Ep Classic mašina pruža maksimalni učinak čišćenja s minimalno opreme. Karakteristike mašine svedene su na najvažnije postavke i funkcije za efikasnu upotrebu. EASY-Operation sistem čini mašinu izuzetno jednostavnom za rad. Kompaktna mašina je veoma upravljiva i nudi jasnu preglednost područja koje treba očistiti. Pored toga, ova mašina za ribanje i sušenje na struju s tehnologijom diska je i veoma priuštiva. Mašina BD 50/60 C Ep Classic je idealna za povremeno i stalno korišćenje.