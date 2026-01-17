Mašina za ribanje i sušenje BD 50/60 C Classic Ep

Idealan osnovni model: Gurajuća BD 50/60 C Ep Classic mašina za ribanje i sušenje na struju s tehnologijom diska i rezervoarom od 60 l za površinski učinak do 2.000 m²/h.

Kompaktna BD 50/60 C Ep Classic mašina pruža maksimalni učinak čišćenja s minimalno opreme. Karakteristike mašine svedene su na najvažnije postavke i funkcije za efikasnu upotrebu. EASY-Operation sistem čini mašinu izuzetno jednostavnom za rad. Kompaktna mašina je veoma upravljiva i nudi jasnu preglednost područja koje treba očistiti. Pored toga, ova mašina za ribanje i sušenje na struju s tehnologijom diska je i veoma priuštiva. Mašina BD 50/60 C Ep Classic je idealna za povremeno i stalno korišćenje.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/60 C Classic Ep: Jeftin model početnog nivoa
Veoma dobar odnos cene i učinka. Smanjen na najvažnije funkcije.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/60 C Classic Ep: Veliki volumen rezervoara sa kompaktnim dimenzijama
Posebno agilan. Omogućava veoma dobar pregled površine za čišćenje.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/60 C Classic Ep: Velika radna širina
Ugrađena glava s okruglom (disk) četkom.sa 51 centimetarskom četkom. Za ekonomično čišćenje objekata srednje veličine.
Mrežni rad (230 V, 50 Hz)
  • Mala težina.
  • Pogodan za povremenu upotrebu i za neprekidnu upotrebu.
Osnovni kućni sistem
  • Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
  • Dodatne potrepštine za čišćenje možete da povezete sa sobom.
EASY-Operation-Panel
  • 1-prekidač rukovanje.
  • Vrlo jednostavan za korištenje.
Jednostavno dodeljivanje funkcija preko žutih kontrolnih elemenata
  • Kratko vreme obučavanja čak i za neobučeno osoblje.
Robusne i trajne elemente za rukovanje
  • Pogodan za svakodnevnu upotrebu
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 510
Radna širina, usisavanje (mm) 900
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 60 / 60
Teoretski površinski učinak (m²/h) 2040
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1020
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Potrošnja vode (l/min) max. 2,3
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 67
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1100
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 52
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Transportni točkovi
  • Usisna šina v-oblika

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Mrežni režim rada
Sredstva za čišćenje
