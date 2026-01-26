Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Jednostavna za upotrebu, robustan dizajn, dug period rada: Naša BD 70/75 W Bp Pack Classic gurajuća mašina za ribanje i sušenje je neverovatno prilagodljiva i ima integrisanu AGM bateriju od 170 Ah.
Uprkos velikoj zapremini rezervoara od 75 litara naša baterijska BD 70/75 W Bp Pack Classic gurajuća mašina za ribanje i sušenje je iznenađujuće kompaktna i upravljiva. Ovu prilagodljivu, robusnu mašinu to čini pogodnom za najraznovrsnije primene. Integrisana AGM baterija od 170 Ah koja ne zahteva održavanje znači i da čišćenje može trajati duže. Izuzetno je laka za korišćenje i održavanje, a odlikuje se visokokvalitetnom opremom, poput dvostruke tanjiraste četke, aluminijumske usisne šine i brojnih drugih korisnih karakteristika.
Obeležja i prednosti
Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma
- Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
- Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Veoma jednostavan koncept rukovanja
- Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi.
- Kontrolni elementi kodirani bojom za jednostavno rukovanje i kraća vremena obuke.
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Veoma okretna mašina kojom se jednostavno manevriše, sa dobrim pregledom.
- Smanjuje rizik od oštećenja mašine ili postrojenja.
Potisni pritisak četke se može podesiti po potrebi
- Kontaktni pritisak se po potrebi može povećati sa 30 kg na 50 kg.
- Niži potisni pritisak kod manjih prljavština i osetljivih podova.
- Viši potisni pritisak kod tvrdokornih prljavština ili za uklanjanje slojeva.
Serijski sa AGM baterijom od 170 Ah koja ne zahteva održavanje i eksternim punjačem
- Jednostavna tehnologija baterije za maksimalnu upotrebljivost mašine.
- Omogućava duže primene.
- Povećava efikasnost i produktivnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|705
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1030
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 3525
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2115
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 3
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|max. 5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Širina okretanja (mm)
|1550
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,75
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1850
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Battery
- Battery and battery charger included
- Uglasta usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Idealno za čišćenje u maloprodaji, tržnim centrima i prodavnicama tipa „Uradi sam“
- Idealno za čišćenje aerodroma, u industriji i transportnim preduzećima
- Idealno za izvođače radova, npr. u sportskim salama
