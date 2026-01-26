Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Jednostavna za upotrebu, robustan dizajn, dug period rada: Naša BD 70/75 W Bp Pack Classic gurajuća mašina za ribanje i sušenje je neverovatno prilagodljiva i ima integrisanu AGM bateriju od 170 Ah.

Uprkos velikoj zapremini rezervoara od 75 litara naša baterijska BD 70/75 W Bp Pack Classic gurajuća mašina za ribanje i sušenje je iznenađujuće kompaktna i upravljiva. Ovu prilagodljivu, robusnu mašinu to čini pogodnom za najraznovrsnije primene. Integrisana AGM baterija od 170 Ah koja ne zahteva održavanje znači i da čišćenje može trajati duže. Izuzetno je laka za korišćenje i održavanje, a odlikuje se visokokvalitetnom opremom, poput dvostruke tanjiraste četke, aluminijumske usisne šine i brojnih drugih korisnih karakteristika.

Obeležja i prednosti
Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma
  • Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
  • Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Veoma jednostavan koncept rukovanja
  • Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi.
  • Kontrolni elementi kodirani bojom za jednostavno rukovanje i kraća vremena obuke.
Kompaktna i robusna konstrukcija
  • Veoma okretna mašina kojom se jednostavno manevriše, sa dobrim pregledom.
  • Smanjuje rizik od oštećenja mašine ili postrojenja.
Potisni pritisak četke se može podesiti po potrebi
  • Kontaktni pritisak se po potrebi može povećati sa 30 kg na 50 kg.
  • Niži potisni pritisak kod manjih prljavština i osetljivih podova.
  • Viši potisni pritisak kod tvrdokornih prljavština ili za uklanjanje slojeva.
Serijski sa AGM baterijom od 170 Ah koja ne zahteva održavanje i eksternim punjačem
  • Jednostavna tehnologija baterije za maksimalnu upotrebljivost mašine.
  • Omogućava duže primene.
  • Povećava efikasnost i produktivnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 705
Radna širina, usisavanje (mm) 1030
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 3525
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2115
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 3
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) max. 5
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Širina okretanja (mm) 1550
Potrošnja vode (l/min) max. 2,75
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 63 - 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1850
Dozvoljena celokupna težina (kg) 325
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Battery
  • Battery and battery charger included
  • Uglasta usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
  • Idealno za čišćenje u maloprodaji, tržnim centrima i prodavnicama tipa „Uradi sam“
  • Idealno za čišćenje aerodroma, u industriji i transportnim preduzećima
  • Idealno za izvođače radova, npr. u sportskim salama
