Uprkos velikoj zapremini rezervoara od 75 litara naša baterijska BD 70/75 W Bp Pack Classic gurajuća mašina za ribanje i sušenje je iznenađujuće kompaktna i upravljiva. Ovu prilagodljivu, robusnu mašinu to čini pogodnom za najraznovrsnije primene. Integrisana AGM baterija od 170 Ah koja ne zahteva održavanje znači i da čišćenje može trajati duže. Izuzetno je laka za korišćenje i održavanje, a odlikuje se visokokvalitetnom opremom, poput dvostruke tanjiraste četke, aluminijumske usisne šine i brojnih drugih korisnih karakteristika.