Dolazi s akum. i punjačem: gurajuća mašina za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic. Sa radnom širinom od 80 cm i rezervoarom od 100 litara za duga vremena primene.

Kod naše ručno vođene mašine za ribanje i usisavanje na guranje BD 80/100 W Bp Pack Classic nije ugrađena samo odlična baterija, već i odgovarajući punjač. Da bi u svakom trenutku savladale i najteže radove, posebno opterećene komponente, kao što su glava disk četke i usisna konzola, izrađene su od masivnog aluminijumskog liva. Snažan pogon za kretanje koji će pomoći da se bez napora savladaju usponi, veoma dobra preglednost, kao i jednostavno rukovanje, doprinose veoma velikoj jednostavnosti rada za korisnike. Sa radnom širinom od 80 centimetara, zapreminom rezervoara od 100 litara i kontinualno podesivom brzinom transporta i čišćenja do 5 km/h moguć je kapacitet čišćenja površina do 4800 m² na sat. Ako pri tom treba ukloniti i veoma intenzivnu prljavštinu, potisni pritisak disk četke može se podešavati ručno sa 40 na 68 kilograma. Nošenje dodatne opreme za čišćenje bez problema se može obavljati zahvaljujući ugrađenom Home-Base adapteru.

Obeležja i prednosti
Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza. Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Po potrebi se može ručno povećati od standardno 40 na 68 kilograma. Niži potisni pritisak za lakše nečistoće, odn. na osetljivim podovima. Viši potisni pritisak za tvrdokornu nečistoću ili za uklanjanje slojeva.
Olakšava savladavanje kosina i u velikoj meri posao rukovaoca. Brzina kretanja može se podešavati preko pristupačnog obrtnog potenciometra.
Kontrolni elementi u boji, veoma dobro uočljivi
  • Kontrolni elementi kodirani bojama pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme obuke.
Osmišljeni Home-Base sistem
  • Mogućnosti za postavljanje opreme za ručno čišćenje, kao što su kuke, posude, mop itd.
Povoljna mašina iz asortimana Classic
  • Odličan odnos cena-učinak.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 810
Radna širina, usisavanje (mm) 1090
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 4000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2400
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 285
Trajanje baterije (h) max. 4,75
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Širina okretanja (mm) 1650
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1900
Dozvoljena celokupna težina (kg) 435
Težina bez pribora (kg) 110,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1500 x 835 x 1065

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Battery and battery charger included
  • Uglasta usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
  • Idealno za održavanje u maloprodaji, prodavnicama tipa „Uradi sam“, šoping centrima, trgovini, industriji, aerodromima.
