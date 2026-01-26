Kod naše ručno vođene mašine za ribanje i usisavanje na guranje BD 80/100 W Bp Pack Classic nije ugrađena samo odlična baterija, već i odgovarajući punjač. Da bi u svakom trenutku savladale i najteže radove, posebno opterećene komponente, kao što su glava disk četke i usisna konzola, izrađene su od masivnog aluminijumskog liva. Snažan pogon za kretanje koji će pomoći da se bez napora savladaju usponi, veoma dobra preglednost, kao i jednostavno rukovanje, doprinose veoma velikoj jednostavnosti rada za korisnike. Sa radnom širinom od 80 centimetara, zapreminom rezervoara od 100 litara i kontinualno podesivom brzinom transporta i čišćenja do 5 km/h moguć je kapacitet čišćenja površina do 4800 m² na sat. Ako pri tom treba ukloniti i veoma intenzivnu prljavštinu, potisni pritisak disk četke može se podešavati ručno sa 40 na 68 kilograma. Nošenje dodatne opreme za čišćenje bez problema se može obavljati zahvaljujući ugrađenom Home-Base adapteru.