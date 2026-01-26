Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic
Dolazi s akum. i punjačem: gurajuća mašina za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic. Sa radnom širinom od 80 cm i rezervoarom od 100 litara za duga vremena primene.
Kod naše ručno vođene mašine za ribanje i usisavanje na guranje BD 80/100 W Bp Pack Classic nije ugrađena samo odlična baterija, već i odgovarajući punjač. Da bi u svakom trenutku savladale i najteže radove, posebno opterećene komponente, kao što su glava disk četke i usisna konzola, izrađene su od masivnog aluminijumskog liva. Snažan pogon za kretanje koji će pomoći da se bez napora savladaju usponi, veoma dobra preglednost, kao i jednostavno rukovanje, doprinose veoma velikoj jednostavnosti rada za korisnike. Sa radnom širinom od 80 centimetara, zapreminom rezervoara od 100 litara i kontinualno podesivom brzinom transporta i čišćenja do 5 km/h moguć je kapacitet čišćenja površina do 4800 m² na sat. Ako pri tom treba ukloniti i veoma intenzivnu prljavštinu, potisni pritisak disk četke može se podešavati ručno sa 40 na 68 kilograma. Nošenje dodatne opreme za čišćenje bez problema se može obavljati zahvaljujući ugrađenom Home-Base adapteru.
Obeležja i prednosti
Veoma opterećeni delovi, kao što su usisna konzola i glava četke, izrađene su od visokokvalitetnog aluminijumaRobusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza. Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Potisni pritisak četke podešava se u 2 stepenaPo potrebi se može ručno povećati od standardno 40 na 68 kilograma. Niži potisni pritisak za lakše nečistoće, odn. na osetljivim podovima. Viši potisni pritisak za tvrdokornu nečistoću ili za uklanjanje slojeva.
Efikasan i snažan motor za kretanje, 300 WOlakšava savladavanje kosina i u velikoj meri posao rukovaoca. Brzina kretanja može se podešavati preko pristupačnog obrtnog potenciometra.
Kontrolni elementi u boji, veoma dobro uočljivi
- Kontrolni elementi kodirani bojama pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme obuke.
Osmišljeni Home-Base sistem
- Mogućnosti za postavljanje opreme za ručno čišćenje, kao što su kuke, posude, mop itd.
Povoljna mašina iz asortimana Classic
- Odličan odnos cena-učinak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|810
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1090
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 4000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2400
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 285
|Trajanje baterije (h)
|max. 4,75
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Širina okretanja (mm)
|1650
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1900
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|435
|Težina bez pribora (kg)
|110,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Battery and battery charger included
- Uglasta usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Idealno za održavanje u maloprodaji, prodavnicama tipa „Uradi sam“, šoping centrima, trgovini, industriji, aerodromima.
