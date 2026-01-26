Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Naša gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic dolazi sa akumulatorom i punjačem. Radna širina od 80 cm i rezervoar od 100 litara za dugotrajan rad.
Naša ručna gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic ne samo što ima akumulator, već dolazi i s kompatibilnim punjačem. Kako bi uspešno izašla na kraj sa najtežim poslovima, delovi izloženi najvećem opterećenju kao što su glava tanjiraste četke i usisna šina izrađeni su od čvrstog aluminijuma livenog pod pritiskom. Moćni vučni pogon, koji je od pomoći pri penjanju uz stepenice, odlična preglednost, kao i jednostavan rad, doprinose izuzetno velikoj lakoći rukovanja. Uz radnu širinu od 80 centimetara, rezervoar od 100 litara i neograničeno prilagodljiv transport i brzinu čišćenja od 5 km/h, moguće je postići učinak po satu od 4.800 m². Kontaktni pritisak tanjiraste četke može se ručno podešavati u opsegu između 40 i 68 kg za uklanjanje i najtvrdokornijih nečistoća. Postavljanje dodatne opreme za čišćenje olakšan je zahvaljujući integrisanom adapteru Home Base.
Obeležja i prednosti
Veoma opterećeni delovi, kao što su usisna konzola i glava četke, izrađene su od visokokvalitetnog aluminijuma
- Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
- Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Potisni pritisak četke podešava se u 2 stepena
- Po potrebi se može ručno povećati od standardno 40 na 68 kilograma.
- Niži potisni pritisak za lakše nečistoće, odn. na osetljivim podovima.
- Viši potisni pritisak za tvrdokornu nečistoću ili za uklanjanje slojeva.
Efikasan i snažan motor za kretanje, 300 W
- Olakšava savladavanje kosina i u velikoj meri posao rukovaoca.
- Brzina kretanja može se podešavati preko pristupačnog obrtnog potenciometra.
Kontrolni elementi u boji, veoma dobro uočljivi
- Kontrolni elementi kodirani bojama pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme obuke.
Osmišljeni Home-Base sistem
- Mogućnosti za postavljanje opreme za ručno čišćenje, kao što su kuke, posude, mop itd.
Povoljna mašina iz asortimana Classic
- Odličan odnos cena-učinak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|810
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1090
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 4000
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2400
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 3
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Širina okretanja (mm)
|1650
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1900
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|435
|Težina bez pribora (kg)
|110,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Battery and battery charger included
- Uglasta usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Idealno za održavanje u maloprodaji, prodavnicama tipa „Uradi sam“, šoping centrima, trgovini, industriji, aerodromima.
