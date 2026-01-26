Naša ručna gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic ne samo što ima akumulator, već dolazi i s kompatibilnim punjačem. Kako bi uspešno izašla na kraj sa najtežim poslovima, delovi izloženi najvećem opterećenju kao što su glava tanjiraste četke i usisna šina izrađeni su od čvrstog aluminijuma livenog pod pritiskom. Moćni vučni pogon, koji je od pomoći pri penjanju uz stepenice, odlična preglednost, kao i jednostavan rad, doprinose izuzetno velikoj lakoći rukovanja. Uz radnu širinu od 80 centimetara, rezervoar od 100 litara i neograničeno prilagodljiv transport i brzinu čišćenja od 5 km/h, moguće je postići učinak po satu od 4.800 m². Kontaktni pritisak tanjiraste četke može se ručno podešavati u opsegu između 40 i 68 kg za uklanjanje i najtvrdokornijih nečistoća. Postavljanje dodatne opreme za čišćenje olakšan je zahvaljujući integrisanom adapteru Home Base.