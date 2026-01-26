Mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah

Naša gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic dolazi sa akumulatorom i punjačem. Radna širina od 80 cm i rezervoar od 100 litara za dugotrajan rad.

Naša ručna gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic ne samo što ima akumulator, već dolazi i s kompatibilnim punjačem. Kako bi uspešno izašla na kraj sa najtežim poslovima, delovi izloženi najvećem opterećenju kao što su glava tanjiraste četke i usisna šina izrađeni su od čvrstog aluminijuma livenog pod pritiskom. Moćni vučni pogon, koji je od pomoći pri penjanju uz stepenice, odlična preglednost, kao i jednostavan rad, doprinose izuzetno velikoj lakoći rukovanja. Uz radnu širinu od 80 centimetara, rezervoar od 100 litara i neograničeno prilagodljiv transport i brzinu čišćenja od 5 km/h, moguće je postići učinak po satu od 4.800 m². Kontaktni pritisak tanjiraste četke može se ručno podešavati u opsegu između 40 i 68 kg za uklanjanje i najtvrdokornijih nečistoća. Postavljanje dodatne opreme za čišćenje olakšan je zahvaljujući integrisanom adapteru Home Base.

Obeležja i prednosti
Veoma opterećeni delovi, kao što su usisna konzola i glava četke, izrađene su od visokokvalitetnog aluminijuma
  • Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
  • Razvijen za primene i na neravnim terenima.
Potisni pritisak četke podešava se u 2 stepena
  • Po potrebi se može ručno povećati od standardno 40 na 68 kilograma.
  • Niži potisni pritisak za lakše nečistoće, odn. na osetljivim podovima.
  • Viši potisni pritisak za tvrdokornu nečistoću ili za uklanjanje slojeva.
Efikasan i snažan motor za kretanje, 300 W
  • Olakšava savladavanje kosina i u velikoj meri posao rukovaoca.
  • Brzina kretanja može se podešavati preko pristupačnog obrtnog potenciometra.
Kontrolni elementi u boji, veoma dobro uočljivi
  • Kontrolni elementi kodirani bojama pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vreme obuke.
Osmišljeni Home-Base sistem
  • Mogućnosti za postavljanje opreme za ručno čišćenje, kao što su kuke, posude, mop itd.
Povoljna mašina iz asortimana Classic
  • Odličan odnos cena-učinak.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 810
Radna širina, usisavanje (mm) 1090
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 4000
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2400
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 3
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Širina okretanja (mm) 1650
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1900
Dozvoljena celokupna težina (kg) 435
Težina bez pribora (kg) 110,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1500 x 835 x 1065

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Battery and battery charger included
  • Uglasta usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
  • Idealno za održavanje u maloprodaji, prodavnicama tipa „Uradi sam“, šoping centrima, trgovini, industriji, aerodromima.
