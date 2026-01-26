Kao ručno čišćenje, samo mnogo bolje: naša baterijska mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp Pack alternativa je ručnom čišćenju tvrdih površina veličine do 200 m², kao mašina kompaktnog oblika, veoma male težine od 14 kilograma i s dugotrajnom litijum-jonskom baterijom koja obezbeđuje rad od 30 minuta. Kontaktni pritisak, koji je deset puta veći od pritiska klasičnog briska, i brzina valjka od približno 1.500 obrtaja omogućavaju znatno bolji rezultat čišćenja. Moguće je usisavanje napred i unazad. Kod izuzetno upornih prljavština, usisne letve se mogu podići kako bi se produžilo vreme delovanja sredstva za čišćenje. Sve što nakon toga ostane je čist i izuzetno suv, a ujedno i neklizajući pod. Vrlo pokretljiva mašina bez kablova savršena je za čišćenje podova u malim prodavnicama, restoranima, benzinskim pumpama, supermarketima, sanitarnim prostorijama, kuhinjama ili čak kao dodatak postojećim većim mašinama za ribanje i sušenje.