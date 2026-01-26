Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp Pack 36/75

Naša laka i veoma kompaktna baterijska mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp Pack odmah nakon čišćenja ostavlja suve podove koji se ne klizaju, a teška je samo 14 kg.

Kao ručno čišćenje, samo mnogo bolje: naša baterijska mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp Pack alternativa je ručnom čišćenju tvrdih površina veličine do 200 m², kao mašina kompaktnog oblika, veoma male težine od 14 kilograma i s dugotrajnom litijum-jonskom baterijom koja obezbeđuje rad od 30 minuta. Kontaktni pritisak, koji je deset puta veći od pritiska klasičnog briska, i brzina valjka od približno 1.500 obrtaja omogućavaju znatno bolji rezultat čišćenja. Moguće je usisavanje napred i unazad. Kod izuzetno upornih prljavština, usisne letve se mogu podići kako bi se produžilo vreme delovanja sredstva za čišćenje. Sve što nakon toga ostane je čist i izuzetno suv, a ujedno i neklizajući pod. Vrlo pokretljiva mašina bez kablova savršena je za čišćenje podova u malim prodavnicama, restoranima, benzinskim pumpama, supermarketima, sanitarnim prostorijama, kuhinjama ili čak kao dodatak postojećim većim mašinama za ribanje i sušenje.

Obeležja i prednosti
Brzorotirajuća valjkasta četka
  • Desetostruko jači kontaktni pritisak u odnosu na ručno čišćenje.
  • Valjkasta četka čisti površine sa teksturom i fuge.
  • Valjak obezbeđuje automatsko pomeranje unapred, tako da uređaj ne mora da se gura.
Suši se odmah
  • Meke gume na letvi uklanjaju vlagu – i napred i nazad.
  • Za intenzivno čišćenje, usisavanje se može isključiti preko nožne pedale.
Specifikacije

Tehnički podaci

Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 300
Radna širina, usisavanje (mm) 300
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 4 / 4
Teoretski površinski učinak (m²/h) 200
Praktičan površinski učinak (m²/h) 150
Tip baterije Uklonjiva litijum-jonska baterija
Napon (V) 36
Zapremina (Ah) 7,5
Broj potrebnih baterija (Kom) 1
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 35
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 58 / 81
Struja punjenja (A) 6
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 1270
Potisni pritisak četki (g/cm²) 100
Potrošnja vode (l/min) 0,3
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) max. 72,4
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 550
Boja tamnosiva boja
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 365 x 345 x 1162

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Transportni točkovi
  • Valjkasta četka: 1 Kom
  • Dve ravne usisne šine: 1 Kom

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Bp Pack 36/75
