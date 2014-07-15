Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep Adv
Veoma kompaktna i lagana mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C, težine samo 12 kg, inovativna je i moćna alternativa ručnom čišćenju zahtevnih područja veličine od 20 m² do 200 m². Pod je suv odmah nakon čišćenja i zbog toga nije klizav i po njemu se odmah može hodati. Savršena za čišćenje manjih prodavnica, restorana, servisa, supermarketa, sanitarnih prostorija, manjih hotelskih restorana ili se može koristiti zajedno s postojećim mašinama za ribanje i sušenje. S mogućnošću ručnog usisavanja nepristupačnih ćoškova. S valjkom od mikrovlakana za čišćenje finih keramičkih pločica.
Mašinom se barata lako kao usisivačem s četkom. Vrši 10 puta veći kontaktni pritisak i postiže nemerljivo bolji učinak čišćenja u odnosu na ručno brisanje. I to pri skoro 1.500 obrtaja valjka u minutu. Može da usisava i u hodu napred i unazad. Usisne letve mogu se podići u slučaju uporne prljavštine. To omogućava duže vreme delovanja rastvora za čišćenje.
Obeležja i prednosti
Brzorotirajuća valjkasta četkaDesetostruko jači kontaktni pritisak u odnosu na ručno čišćenje. Valjkasta četka čisti površine sa teksturom i fuge. Valjak obezbeđuje automatsko pomeranje unapred, tako da uređaj ne mora da se gura.
Suši se odmahMeke gume na letvi uklanjaju vlagu – i napred i nazad. Za intenzivno čišćenje, usisavanje se može isključiti preko nožne pedale.
Rezervoari se mogu skidati
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|300
|Radna širina, usisavanje (mm)
|300
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|4 / 4
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|200
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|130
|Brzina četke (rpm)
|1450
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|100
|Potrošnja vode (l/min)
|0,3
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|max. 72
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|820
|Boja
|tamnosiva boja
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- Valjkasta četka: 1 Kom
- Valjak od mikrovlakana: 1 Kom
- Transportni točkovi
- Dve ravne usisne šine: 1 Kom
- Ručno usisavanje
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Mrežni režim rada
