Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep Adv

Veoma kompaktna i lagana mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C, težine samo 12 kg, inovativna je i moćna alternativa ručnom čišćenju zahtevnih područja veličine od 20 m² do 200 m². Pod je suv odmah nakon čišćenja i zbog toga nije klizav i po njemu se odmah može hodati. Savršena za čišćenje manjih prodavnica, restorana, servisa, supermarketa, sanitarnih prostorija, manjih hotelskih restorana ili se može koristiti zajedno s postojećim mašinama za ribanje i sušenje. S mogućnošću ručnog usisavanja nepristupačnih ćoškova. S valjkom od mikrovlakana za čišćenje finih keramičkih pločica.

Mašinom se barata lako kao usisivačem s četkom. Vrši 10 puta veći kontaktni pritisak i postiže nemerljivo bolji učinak čišćenja u odnosu na ručno brisanje. I to pri skoro 1.500 obrtaja valjka u minutu. Može da usisava i u hodu napred i unazad. Usisne letve mogu se podići u slučaju uporne prljavštine. To omogućava duže vreme delovanja rastvora za čišćenje.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep Adv: Brzorotirajuća valjkasta četka
Brzorotirajuća valjkasta četka
Desetostruko jači kontaktni pritisak u odnosu na ručno čišćenje. Valjkasta četka čisti površine sa teksturom i fuge. Valjak obezbeđuje automatsko pomeranje unapred, tako da uređaj ne mora da se gura.
Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep Adv: Suši se odmah
Suši se odmah
Meke gume na letvi uklanjaju vlagu – i napred i nazad. Za intenzivno čišćenje, usisavanje se može isključiti preko nožne pedale.
Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep Adv: Rezervoari se mogu skidati
Rezervoari se mogu skidati
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 300
Radna širina, usisavanje (mm) 300
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 4 / 4
Teoretski površinski učinak (m²/h) 200
Praktičan površinski učinak (m²/h) 130
Brzina četke (rpm) 1450
Potisni pritisak četki (g/cm²) 100
Potrošnja vode (l/min) 0,3
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) max. 72
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 820
Boja tamnosiva boja
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 495 x 340 x 1145

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 1 Kom
  • Valjak od mikrovlakana: 1 Kom
  • Transportni točkovi
  • Dve ravne usisne šine: 1 Kom
  • Ručno usisavanje

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Mrežni režim rada
Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep Adv
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.