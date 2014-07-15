Mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep Adv

Veoma kompaktna i lagana mašina za ribanje i sušenje BR 30/4 C, težine samo 12 kg, inovativna je i moćna alternativa ručnom čišćenju zahtevnih područja veličine od 20 m² do 200 m². Pod je suv odmah nakon čišćenja i zbog toga nije klizav i po njemu se odmah može hodati. Savršena za čišćenje manjih prodavnica, restorana, servisa, supermarketa, sanitarnih prostorija, manjih hotelskih restorana ili se može koristiti zajedno s postojećim mašinama za ribanje i sušenje. S mogućnošću ručnog usisavanja nepristupačnih ćoškova. S valjkom od mikrovlakana za čišćenje finih keramičkih pločica.