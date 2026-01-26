Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Li
Akumulatorska mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C, opremljena inovativnom tehnologijom KART, oduševljava izvanrednom okretnošću, malom težinom i visokim učinkom čišćenja.
Čisti napred i nazad, uspešna je i na stepeništu zahvaljujući maloj težini i lako se transportuje: mašina za ribanje i sušenje na akumulatorsko napajanje BR 35/12 C idealno je i efikasno rešenje za čišćenje malih prostorija i prostorija s mnogo nameštaja. Njena rotirajuća glava valjkaste četke s tehnologijom KART (Kärcher Advanced Response Technology) omogućava rad u uskom prostoru, tako obezbeđujući maksimalnu okretnost i upravljivost. Moćan, dugotrajan litijum-jonski akumulator čini dugotrajno čišćenje mogućim, može se brzo dopuniti, a ne iziskuje održavanje i traje tri puta duže od tipičnih olovnih akumulatora. Odlična oprema mašine BR 35/12 C upotpunjena je povezivim eco!efficiency režimom, koji smanjuje potrošnju energije dodirom na dugme, produžava vreme trajanja akumulatora i smanjuje buku pri radu za oko 40 procenata, što dozvoljava primenu na mestima osetljivim na buku.
Obeležja i prednosti
Rotirajuća glava četke u opsegu od +/- 200° preko KART tehnologije olakšava vožnju mašine. Za lako savladavanje krivinaIzuzetno okretan i efikasan – idealan za prostor sa puno nameštaja. Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu. Po potrebi se može čistiti i usisavati i unazad.
Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansiPotpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati. Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
Kompaktan uređajMoguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova. Nema isturenih delova na uređaju; lako upravljanje.
Veoma mala težina uređaja
- 35% lakši u odnosi na slične uređaje.
- Lakše prelaženje preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
- Pojednostavljeno unošenje u transportna vozila.
Upravljačka ručica se može sklopiti
- Kompaktno skladištenje.
- Može se transportovati i u manjim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
- Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
- Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
- Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. Međupunjenja su u svakom trenutku moguća.
- Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Tehnologija valjaka
- Veći pritisak na pod za otklanjanje upornih nečistoća.
- Odličan i na hrapavim podlogama i za čišćenje fuga.
- Ravnomeran rezultat čišćenja.
Uključuje funkciju metenja
- Efikasno metenje, ribanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
- Hvata kamenčiće, ivericu i ostale sitne delove.
- Obezbeđuje optimalnu funkcije usisne poluge.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Kretanje napred pomoću rotacije četke
|Radna širina četke (mm)
|350
|Radna širina, usisavanje (mm)
|450
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|12 / 12
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|1400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1050
|Tip baterije
|Litijum-jon
|Battery (V/Ah)
|25,2 / 21
|Trajanje baterije (h)
|max. 1,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 2,7
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|700 - 1500
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Širina okretanja (mm)
|1050
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|max. 65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|500
|Boja
|tamnosiva boja
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|48
|Težina bez pribora (kg)
|36
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Valjkasta četka: 1 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Transportni točkovi
- Ravna usisna šina: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Varijabilni potisni pritisak
