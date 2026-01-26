Čisti napred i nazad, uspešna je i na stepeništu zahvaljujući maloj težini i lako se transportuje: mašina za ribanje i sušenje na akumulatorsko napajanje BR 35/12 C idealno je i efikasno rešenje za čišćenje malih prostorija i prostorija s mnogo nameštaja. Njena rotirajuća glava valjkaste četke s tehnologijom KART (Kärcher Advanced Response Technology) omogućava rad u uskom prostoru, tako obezbeđujući maksimalnu okretnost i upravljivost. Moćan, dugotrajan litijum-jonski akumulator čini dugotrajno čišćenje mogućim, može se brzo dopuniti, a ne iziskuje održavanje i traje tri puta duže od tipičnih olovnih akumulatora. Odlična oprema mašine BR 35/12 C upotpunjena je povezivim eco!efficiency režimom, koji smanjuje potrošnju energije dodirom na dugme, produžava vreme trajanja akumulatora i smanjuje buku pri radu za oko 40 procenata, što dozvoljava primenu na mestima osetljivim na buku.