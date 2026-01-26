Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Li

Akumulatorska mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C, opremljena inovativnom tehnologijom KART, oduševljava izvanrednom okretnošću, malom težinom i visokim učinkom čišćenja.

Čisti napred i nazad, uspešna je i na stepeništu zahvaljujući maloj težini i lako se transportuje: mašina za ribanje i sušenje na akumulatorsko napajanje BR 35/12 C idealno je i efikasno rešenje za čišćenje malih prostorija i prostorija s mnogo nameštaja. Njena rotirajuća glava valjkaste četke s tehnologijom KART (Kärcher Advanced Response Technology) omogućava rad u uskom prostoru, tako obezbeđujući maksimalnu okretnost i upravljivost. Moćan, dugotrajan litijum-jonski akumulator čini dugotrajno čišćenje mogućim, može se brzo dopuniti, a ne iziskuje održavanje i traje tri puta duže od tipičnih olovnih akumulatora. Odlična oprema mašine BR 35/12 C upotpunjena je povezivim eco!efficiency režimom, koji smanjuje potrošnju energije dodirom na dugme, produžava vreme trajanja akumulatora i smanjuje buku pri radu za oko 40 procenata, što dozvoljava primenu na mestima osetljivim na buku.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Li: Rotirajuća glava četke u opsegu od +/- 200° preko KART tehnologije olakšava vožnju mašine. Za lako savladavanje krivina
Izuzetno okretan i efikasan – idealan za prostor sa puno nameštaja. Četka uvek stoji poprečno u odnosu na smer vožnje. Usisna šina u svakoj krivini pouzdano sakuplja vodu. Po potrebi se može čistiti i usisavati i unazad.
Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Li: Obuhvata litijum-jonsku bateriju visokih performansi
Potpuno bez održavanja, uprkos trostruko dužem trajanju ciklusa čišćenja u poređenju sa radom pomoću uobičajenih baterija. Ako je neophodno može se povremeno ili delimično dopunjavati. Brzo punjenje (kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat).
Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Li: Kompaktan uređaj
Moguće okretanje pod uglom od 90° u blizini zidova. Nema isturenih delova na uređaju; lako upravljanje.
Veoma mala težina uređaja
  • 35% lakši u odnosi na slične uređaje.
  • Lakše prelaženje preko ivičnjaka, pragova ili stepenica.
  • Pojednostavljeno unošenje u transportna vozila.
Upravljačka ručica se može sklopiti
  • Kompaktno skladištenje.
  • Može se transportovati i u manjim vozilima.
Upravljačka ručica podesiva po visini
  • Ergonomski se može podesiti prema građi korisnika.
Obuhvata snažan ugrađeni punjač
  • Punjač je uvek tu; Punjenje je moguće u svakom trenutku.
  • Kompletno punjenje traje tri, a polovično jedan sat. Međupunjenja su u svakom trenutku moguća.
  • Punjač se samostalno isključuje. Nema potrošnje energije u režimu mirovanja.
Tehnologija valjaka
  • Veći pritisak na pod za otklanjanje upornih nečistoća.
  • Odličan i na hrapavim podlogama i za čišćenje fuga.
  • Ravnomeran rezultat čišćenja.
Uključuje funkciju metenja
  • Efikasno metenje, ribanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
  • Hvata kamenčiće, ivericu i ostale sitne delove.
  • Obezbeđuje optimalnu funkcije usisne poluge.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Kretanje napred pomoću rotacije četke
Radna širina četke (mm) 350
Radna širina, usisavanje (mm) 450
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 12 / 12
Teoretski površinski učinak (m²/h) 1400
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1050
Tip baterije Litijum-jon
Battery (V/Ah) 25,2 / 21
Trajanje baterije (h) max. 1,5
Vreme punjenja baterije (h) cca. 2,7
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 700 - 1500
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Širina okretanja (mm) 1050
Potrošnja vode (l/min) 1
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) max. 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 500
Boja tamnosiva boja
Dozvoljena celokupna težina (kg) 48
Težina bez pribora (kg) 36
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 930 x 420 x 1100

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 1 Kom
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Transportni točkovi
  • Ravna usisna šina: 1 Kom

Oprema

  • Sistem s 2 rezervoara
  • Varijabilni potisni pritisak
Mašina za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp Pack Li
