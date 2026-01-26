Čistač tvrdih podova BR 4.300
Veoma kompaktan i sa svojih 11,5 kg veoma lagan čistač tvrdih površina BR 4.300 je inovativna i snažna alternativa za manuelno čišćenje tvrdih površina od 20 do 200 m². Posle čišćenja pod je odmah suv i na taj način se sprečava klizanje i može odmah da se hoda po njemu.
Zahvaljujući svom obliku mašina je tako jednostavna za manevrisanje kao usisivač sa četkom. Nasuprot konvencionalnom brisanju mašina ima prednost 10 puta većeg potisnog pritiska i na taj način značajno veći učinak u čišćenju. I to uz brzinu valjaka od okruglo 1500 obrtaja. Ona može da usisava krećući se i napred i nazad. Pomoću ekstra ravne glave četke takođe možete da dođete do površina ispod nižeg nameštaja ili drugih objekata, kao što su grejna tela.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|4
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l)
|4
|Naznačena ulazna snaga (W)
|820
|Radna širina, usisavanje (mm)
|300
|Brzina četke (rpm)
|1450
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|100
|Dužina kabla (m)
|10
|Težina bez pribora (kg)
|12
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|390 x 335 x 1180
Scope of supply
- Valjkasta četka: 1 Kom
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Transportni točkovi
Pribor
Sredstva za čišćenje
