Zahvaljujući svom obliku mašina je tako jednostavna za manevrisanje kao usisivač sa četkom. Nasuprot konvencionalnom brisanju mašina ima prednost 10 puta većeg potisnog pritiska i na taj način značajno veći učinak u čišćenju. I to uz brzinu valjaka od okruglo 1500 obrtaja. Ona može da usisava krećući se i napred i nazad. Pomoću ekstra ravne glave četke takođe možete da dođete do površina ispod nižeg nameštaja ili drugih objekata, kao što su grejna tela.