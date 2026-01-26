Kompaktna i izuzetno upravljiva baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + D 90 pruža odlične rezultate u zatvorenom prostoru nepravilnog oblika. Mašina ima dve disk-četke (radna širina 90 cm) i može biti opremljena opcionim ugrađenim punjačem. Radni elementi različitih boja i EASY Operation prekidač pružaju udoban rad. Sva podešavanja vrše se na velikom displeju u boji. Preko KIK sistema mogu se dodeljivati prava pristupa i time eliminisati greške u radu. Režim eco!efficiency štedi vodu i struju – i smanjuje zapreminu utrošene vode. Opcioni patentiran sistem za ispiranje rezervoara pruža higijensko i jednostavno čišćenje rezervoara za prljavu vodu, a opciona Auto Fill funkcija štedi vreme neophodno za punjenje rezervoara čistom vodom. (Ovo je primer konfiguracija. Na raspolaganju su različite konfiguracije.)