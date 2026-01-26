Zahvaljujući kratkom, uskom dizajnu baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75 je veoma upravljiva. Dve valjkaste četke i 75 mm radne širine pružaju vrhunsku čistoću nakon upotrebe u zatvorenom prostoru nepravilnog oblika. FACT funkcija omogućava podešavanja brzine četke prema zahtevima na neki od tri stepena. Prekidač EASY Operation i različite boje radnih elemenata olakšavaju upravljanje mašinom. Sva podešavanja mogu se zgodno obaviti na velikom displeju u boji. Preko KIK sistema mogu se definisati prava pristupa i time eliminisati greške u radu. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju vode i struje, kao i zapreminu utrošene vode. Opciono: Patentiran sistem ispiranja za higijensko čišćenje rezervoara za prljavu vodu i opciona Auto Fill funkcija za punjenje rezervoara čistom vodom koja će vam uštedeti vreme. Opcioni ugradni punjač. (Ovo je primer konfiguracija. Na raspolaganju su različite konfiguracije.)