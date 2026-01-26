Mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75
Kompaktna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75 (na baterije) sa dve valjkaste četke (75 cm) i rezervoarom od 150 l. Odlična za srednje velike površine (2500–5000 m²). Sa FACT funkcijom.
Zahvaljujući kratkom, uskom dizajnu baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75 je veoma upravljiva. Dve valjkaste četke i 75 mm radne širine pružaju vrhunsku čistoću nakon upotrebe u zatvorenom prostoru nepravilnog oblika. FACT funkcija omogućava podešavanja brzine četke prema zahtevima na neki od tri stepena. Prekidač EASY Operation i različite boje radnih elemenata olakšavaju upravljanje mašinom. Sva podešavanja mogu se zgodno obaviti na velikom displeju u boji. Preko KIK sistema mogu se definisati prava pristupa i time eliminisati greške u radu. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju vode i struje, kao i zapreminu utrošene vode. Opciono: Patentiran sistem ispiranja za higijensko čišćenje rezervoara za prljavu vodu i opciona Auto Fill funkcija za punjenje rezervoara čistom vodom koja će vam uštedeti vreme. Opcioni ugradni punjač. (Ovo je primer konfiguracija. Na raspolaganju su različite konfiguracije.)
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto-Fill (opcija)
- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Veliki displej u boji
- Pregledan prikaz aktuelnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Sistem ispiranja rezervoara (opcija)
- Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
- Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
- Bolja higijena.
Ugradni punjač
- Nije potreban zaseban punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Posuda za otpad (l)
|7
|Battery (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|560
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|61
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2300
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Bočne četke
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Tržni centar/tržišta građevinskog materijala
- Javne garaže
- Za primene u transportnoj i logističkoj delatnosti
- Za zadatke čišćenja u prehrambenoj i hemijskoj industriji