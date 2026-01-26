Mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75

Kompaktna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75 (na baterije) sa dve valjkaste četke (75 cm) i rezervoarom od 150 l. Odlična za srednje velike površine (2500–5000 m²). Sa FACT funkcijom.

Zahvaljujući kratkom, uskom dizajnu baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75 je veoma upravljiva. Dve valjkaste četke i 75 mm radne širine pružaju vrhunsku čistoću nakon upotrebe u zatvorenom prostoru nepravilnog oblika. FACT funkcija omogućava podešavanja brzine četke prema zahtevima na neki od tri stepena. Prekidač EASY Operation i različite boje radnih elemenata olakšavaju upravljanje mašinom. Sva podešavanja mogu se zgodno obaviti na velikom displeju u boji. Preko KIK sistema mogu se definisati prava pristupa i time eliminisati greške u radu. Režim eco!efficiency smanjuje potrošnju vode i struje, kao i zapreminu utrošene vode. Opciono: Patentiran sistem ispiranja za higijensko čišćenje rezervoara za prljavu vodu i opciona Auto Fill funkcija za punjenje rezervoara čistom vodom koja će vam uštedeti vreme. Opcioni ugradni punjač. (Ovo je primer konfiguracija. Na raspolaganju su različite konfiguracije.)

Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
  • Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
  • Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
  • Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
  • Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
  • Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
  • Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto-Fill (opcija)
  • Automatic fresh water tank filling.
  • Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
  • Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
  • Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Veliki displej u boji
  • Pregledan prikaz aktuelnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Sistem ispiranja rezervoara (opcija)
  • Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
  • Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zaseban punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Posuda za otpad (l) 7
Battery (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 600 - 1300
Potisni pritisak četki (g/cm²) 560
Potrošnja vode (l/min) max. 7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 61
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2300
Dozvoljena celokupna težina (kg) 957
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1790 x 800 x 1410

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Bočne četke

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75
Područja primene
  • Tržni centar/tržišta građevinskog materijala
  • Javne garaže
  • Za primene u transportnoj i logističkoj delatnosti
  • Za zadatke čišćenja u prehrambenoj i hemijskoj industriji
