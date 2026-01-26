Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje je veoma okretna zahvaljujući kratkom i uskom dizajnu, a može se koristiti u zatvorenom prostoru neobičnog oblika. Zahvaljujući eco!efficiency režimu potrošnja vode i struje, kao i nivo buke, mogu biti značajno niži. Mašina je opremljena sa dve valjkaste četke (90 cm radne širine). Brzina četke se može podešavati po želji preko FACT funkcije. Radni elementi različitih boja i EASY Operation prekidač rukovanje čine lakim. Sva podešavanja vrše se na velikom displeju u boji. Kako bi se poboljšala zaštita od grešaka u radu, KIK sistem omogućava dodeljivanje prava pristupa. Higijensko i jednostavno čišćenje rezervoara za prljavu vodu moguće je zahvaljujući opcionom patentiranom sistemu za ispiranje rezervoara. Takođe, za jednostavno i brzo punjenje rezervoara čistom vodom postoji opciona Auto Fill funkcija. Opcioni ugradni punjač. (Primer konfiguracije: na raspolaganju su razne konfiguracije.)