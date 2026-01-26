Mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 90
B 150 R + R 90 za srednje velike površine između 3000 i 6000 m². Kompaktna baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje ima dve valjkaste četke (90 cm), rezervoar od 150 l i FACT funkciju.
Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje je veoma okretna zahvaljujući kratkom i uskom dizajnu, a može se koristiti u zatvorenom prostoru neobičnog oblika. Zahvaljujući eco!efficiency režimu potrošnja vode i struje, kao i nivo buke, mogu biti značajno niži. Mašina je opremljena sa dve valjkaste četke (90 cm radne širine). Brzina četke se može podešavati po želji preko FACT funkcije. Radni elementi različitih boja i EASY Operation prekidač rukovanje čine lakim. Sva podešavanja vrše se na velikom displeju u boji. Kako bi se poboljšala zaštita od grešaka u radu, KIK sistem omogućava dodeljivanje prava pristupa. Higijensko i jednostavno čišćenje rezervoara za prljavu vodu moguće je zahvaljujući opcionom patentiranom sistemu za ispiranje rezervoara. Takođe, za jednostavno i brzo punjenje rezervoara čistom vodom postoji opciona Auto Fill funkcija. Opcioni ugradni punjač. (Primer konfiguracije: na raspolaganju su razne konfiguracije.)
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto-Fill (opcija)
- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Veliki displej u boji
- Pregledan prikaz aktuelnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Sistem ispiranja rezervoara (opcija)
- Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
- Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
- Bolja higijena.
Ugradni punjač
- Nije potreban zaseban punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|900
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1180
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Posuda za otpad (l)
|9
|Battery (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|505
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|61
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2600
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Bočne četke
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Tržni centar/tržišta građevinskog materijala
- Javne garaže
- Za primene u transportnoj i logističkoj delatnosti
- Za zadatke čišćenja u prehrambenoj i hemijskoj industriji