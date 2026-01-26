Mašina za ribanje i sušenje B 200 R + R 75
B 200 R + R 75 sa rezervoarom od 200 litara je veoma kompaktna, baterijska, nasedna mašina za ribanje i sušenje sa tehnologijom valjka i radnom širinom od 75 cm, kao i inovativnim KIK sistemom zaključavanja.
Brojni elementi standardne opreme i opcioni inovativni dodaci čine ovu našu kompaktnu, baterijsku, nasednu mašinu B 200 R + R 75 za ribanje i sušenje savršenom mašinom za čišćenje zatvorenih površina veličine do 7000 m². Na raspolaganju vam je nekoliko režima čišćenja radi optimalnog iskorišćenja valjkaste četke radne širine 75 cm. Zahvaljujući Fact funkciji moguće je trostepeno podešavanje brzine četke. Jednostavan radni koncept uz EASY Operation prekidač, veliki displej u boji i radni elementi različitih boja, kao i KIK sistem zaključavanja efikasno eliminišu greške u radu. Naš eco!efficiency režim štedi struju i vodu, a istovremeno značajno smanjuje nivo radne buke. Funkcija Auto Fill je raspoloživa kao opciona oprema za brže i lakše punjenje rezervoara od 200 litara čistom vodom. Patentirani sistem za ispiranje rezervoara kojim se on čisti na higijenski način, Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje, kao i povezivanje sa našim Kärcher Fleet upravljačkim sistemom na oblaku, takođe su raspoloživi kao opciona oprema.
Obeležja i prednosti
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagođavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Trajanje baterije po ciklusu za 40% duže.
- Još tiši, pa je idealan za područja osetljiva na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli itd.).
Auto-Fill (opcija)
- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izbor od četiri baterije
- Dostupne su i baterije koje ne zahtevaju održavanje ili zahtevaju malo održavanje od 36 V / 180 Ah ili 240 Ah.
Veliki displej u boji
- Pregledan prikaz aktuelnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo podešavanje.
Sistem ispiranja rezervoara (opcija)
- Jednostavno čišćenje rezervoara prljave vode.
- Do 70% manje vode u poređenju sa čišćenjem običnim crevom za vodu.
- Bolja higijena.
Ugradni punjač
- Nije potreban zaseban punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagođavanja različitim tipovima baterija.
Jedinica za doziranje sredstva za čišćenje – DOSE (opciono)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomerno doziranje (podesivo od 0 do 3%).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zameniti bez pražnjenja rezervoara sveže vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|200 / 200
|Posuda za otpad (l)
|7
|Battery (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|560
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 7
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2300
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|994
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1860 x 910 x 1410
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Integrisani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Područja primene
- Za upotrebu u proizvodnim oblastima, kao što su fabričke zgrade.
- Idealan je i za sektor logistike, na primer za čišćenje skladišta
- Za brzo i efikasno čišćenje i održavanje u tržnim centrima.
- Javne garaže