Brojni elementi standardne opreme i opcioni inovativni dodaci čine ovu našu kompaktnu, baterijsku, nasednu mašinu B 200 R + R 75 za ribanje i sušenje savršenom mašinom za čišćenje zatvorenih površina veličine do 7000 m². Na raspolaganju vam je nekoliko režima čišćenja radi optimalnog iskorišćenja valjkaste četke radne širine 75 cm. Zahvaljujući Fact funkciji moguće je trostepeno podešavanje brzine četke. Jednostavan radni koncept uz EASY Operation prekidač, veliki displej u boji i radni elementi različitih boja, kao i KIK sistem zaključavanja efikasno eliminišu greške u radu. Naš eco!efficiency režim štedi struju i vodu, a istovremeno značajno smanjuje nivo radne buke. Funkcija Auto Fill je raspoloživa kao opciona oprema za brže i lakše punjenje rezervoara od 200 litara čistom vodom. Patentirani sistem za ispiranje rezervoara kojim se on čisti na higijenski način, Dose sistem za doziranje sredstava za čišćenje, kao i povezivanje sa našim Kärcher Fleet upravljačkim sistemom na oblaku, takođe su raspoloživi kao opciona oprema.