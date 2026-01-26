Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I

Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 1045
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 300 / 300
Posuda za otpad (l) 180
Tip baterije Starter akumulator
Battery (V/Ah) 12 / 80
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Brzina četke (rpm) 460
Potisni pritisak četki (kg) 25 - 150
Potrošnja vode (l/min) max. 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 92
Dozvoljena celokupna težina (kg) 2635
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2490 x 1570 x 1860
