Mašina za ribanje i sušenje B 300 R I
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|1045
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|300 / 300
|Posuda za otpad (l)
|180
|Tip baterije
|Starter akumulator
|Battery (V/Ah)
|12 / 80
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Brzina četke (rpm)
|460
|Potisni pritisak četki (kg)
|25 - 150
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|92
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|2635
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.