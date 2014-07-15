Ovom nastojnom mašinom za ribanje i usisavanje manevriše se lako kao gurajućom mašinom, i to brzinom nasedne mašine. BD 50/40 RS nezamenljiva je za velike trgovine, javne zgrade, zdravstvene ustanove i čišćenje po ugovoru. Izuzetno mali prečnik okretanja omogućava potpuno čišćenje čak i vijugavih i uskih prostora. Osvaja kompaktnim dizajnom i vrhunskim performansama. Izuzetno okretna usisna letva. Usisna letva obrće se oko glave četke, što omogućava stopostotno usisavanje vode čak i pri okretanju u mestu. Zahvaljujući podesivom Eco režimu čišćenje u svrhu održavanja obavićete uz uštedu energije, troškova i vremena i savršen rezultat. Ekološka prihvatljivost i vrhunski učinak čišćenja ruku pod ruku. Zadnji poklopac skida se u potpunosti, omogućavajući lak pristup akumulatoru radi punjenja.