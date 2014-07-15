Mašina za ribanje i sušenje BD 50/40 RS Bp Pack

Kompaktna nastojna mašina za ribanje i usisavanje sa diskom, radnom širinom 51 ili 55 cm, rezerv. 40 l i prečn. okretanja 120 cm. Eco režim za ekološko i energetski efikasno čišćenje.

Ovom nastojnom mašinom za ribanje i usisavanje manevriše se lako kao gurajućom mašinom, i to brzinom nasedne mašine. BD 50/40 RS nezamenljiva je za velike trgovine, javne zgrade, zdravstvene ustanove i čišćenje po ugovoru. Izuzetno mali prečnik okretanja omogućava potpuno čišćenje čak i vijugavih i uskih prostora. Osvaja kompaktnim dizajnom i vrhunskim performansama. Izuzetno okretna usisna letva. Usisna letva obrće se oko glave četke, što omogućava stopostotno usisavanje vode čak i pri okretanju u mestu. Zahvaljujući podesivom Eco režimu čišćenje u svrhu održavanja obavićete uz uštedu energije, troškova i vremena i savršen rezultat. Ekološka prihvatljivost i vrhunski učinak čišćenja ruku pod ruku. Zadnji poklopac skida se u potpunosti, omogućavajući lak pristup akumulatoru radi punjenja.

Obeležja i prednosti
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno i pregledno rukovanje i mali rashod za obuku.
  • eco!efficiency stepen, štedi vreme, energiju, vodu i sredstvo za čišćenje.
Automatska mogućnost punjenja
  • Mašina se jednostavno priključuje na mrežu za vodu. Ukoliko je mašina kompletno napunjena, dovod vode se automatski isključuje.
  • To štedi vreme, pošto se u međuvremenu mogu obavljati druge stvari.
Sistem za doziranje DS3
  • Za izbegavanje predoziranja. Opciono dostupno.
Eco režim
  • Štedi vreme, energiju, vodu i sredstvo za čišćenje.
Kompaktnih dimenzija
  • Jednostavno i pregledno rukovanje i mali rashod za obuku.
  • eco!efficiency stepen, štedi vreme, energiju, vodu i sredstvo za čišćenje.
  • Za dobru sposobnost manevrisanja, veliku obuhvatanje površine i mali napor za naknadno usisavanje.
Jednostavna zamena
  • Usisnice i četke se mogu zameniti bez upotrebe alata.
  • Usisna poluga se može zameniti za sekund.
Jedinstveni princip usisne grede i rotacioni princip
  • za 100%ni prihvat vode u svakoj krivini.
Izuzetno upravljivo
  • Za dobru sposobnost manevrisanja, veliku obuhvatanje površine i mali napor za naknadno usisavanje.
Kompaktnih dimenzija
Kompaktan dizajn
  • Jednostavno za transportovanje i za odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 510
Radna širina, usisavanje (mm) 691
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 40 / 40
Teoretski površinski učinak (m²/h) 2200
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2000
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 36 / 76
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 230 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 20 / 26
Potrošnja vode (l/min) 1,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 60
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1080
Dozvoljena celokupna težina (kg) 330
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Savijena usisna šina
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/40 RS Bp Pack
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/40 RS Bp Pack
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