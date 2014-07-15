Mašina za ribanje i sušenje BD 50/40 RS Bp Pack
Kompaktna nastojna mašina za ribanje i usisavanje sa diskom, radnom širinom 51 ili 55 cm, rezerv. 40 l i prečn. okretanja 120 cm. Eco režim za ekološko i energetski efikasno čišćenje.
Ovom nastojnom mašinom za ribanje i usisavanje manevriše se lako kao gurajućom mašinom, i to brzinom nasedne mašine. BD 50/40 RS nezamenljiva je za velike trgovine, javne zgrade, zdravstvene ustanove i čišćenje po ugovoru. Izuzetno mali prečnik okretanja omogućava potpuno čišćenje čak i vijugavih i uskih prostora. Osvaja kompaktnim dizajnom i vrhunskim performansama. Izuzetno okretna usisna letva. Usisna letva obrće se oko glave četke, što omogućava stopostotno usisavanje vode čak i pri okretanju u mestu. Zahvaljujući podesivom Eco režimu čišćenje u svrhu održavanja obavićete uz uštedu energije, troškova i vremena i savršen rezultat. Ekološka prihvatljivost i vrhunski učinak čišćenja ruku pod ruku. Zadnji poklopac skida se u potpunosti, omogućavajući lak pristup akumulatoru radi punjenja.
Obeležja i prednosti
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno i pregledno rukovanje i mali rashod za obuku.
- eco!efficiency stepen, štedi vreme, energiju, vodu i sredstvo za čišćenje.
Automatska mogućnost punjenja
- Mašina se jednostavno priključuje na mrežu za vodu. Ukoliko je mašina kompletno napunjena, dovod vode se automatski isključuje.
- To štedi vreme, pošto se u međuvremenu mogu obavljati druge stvari.
Sistem za doziranje DS3
- Za izbegavanje predoziranja. Opciono dostupno.
Eco režim
- Štedi vreme, energiju, vodu i sredstvo za čišćenje.
Kompaktnih dimenzija
- Jednostavno i pregledno rukovanje i mali rashod za obuku.
- eco!efficiency stepen, štedi vreme, energiju, vodu i sredstvo za čišćenje.
- Za dobru sposobnost manevrisanja, veliku obuhvatanje površine i mali napor za naknadno usisavanje.
Jednostavna zamena
- Usisnice i četke se mogu zameniti bez upotrebe alata.
- Usisna poluga se može zameniti za sekund.
Jedinstveni princip usisne grede i rotacioni princip
- za 100%ni prihvat vode u svakoj krivini.
Izuzetno upravljivo
- Za dobru sposobnost manevrisanja, veliku obuhvatanje površine i mali napor za naknadno usisavanje.
Kompaktnih dimenzija
Kompaktan dizajn
- Jednostavno za transportovanje i za odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|510
|Radna širina, usisavanje (mm)
|691
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|2200
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2000
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|36 / 76
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Potrošnja vode (l/min)
|1,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|60
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1080
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|330
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Savijena usisna šina
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Pribor
Sredstva za čišćenje
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