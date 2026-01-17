Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp

Za površinski učinak do 2000 m² na sat: baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic sa tanjirastom četkom. Baterije i punjač se moraju naručiti zasebno.

Izuzetno lako korišćenje preko posebnih upravljačkih elemenata različitih boja je izvanredna karakteristika naše baterijske nasedne mašine BD 50/70 R Classic za ribanje i sušenje. Njena kompaktna, uska konstrukcija olakšava rukovanje i transport i pruža visok stepen upravljivosti i okretnosti. Ovim je mašina iz klase mašina od 70 litara prava alternativa gurajućim mašinama. Praktični detalji, poput Home Base sistema za lakši transport opreme za ručno čišćenje na kukama, ili opciono raspoloživi držač kesa za smeće i krpe za čišćenje zaokružuju ovaj koncept. Moramo napomenuti da se baterije i punjač moraju naručiti zasebno.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Intuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp: Tehnika okruglih četaka
Tehnika okruglih četaka
Robustna izvedba s integrisanom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski efekat zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se menja izbacivanjem papučice.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp: Kompaktan i tanak dizajn
Kompaktan i tanak dizajn
Naročito okretan uređaj. Dobar pregled površine koju treba očistiti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
  • Usisava suvu nečistoću i tako pospešuje postupak čišćenja.
  • Pomaže u sprečavanju zapušavanja usisnog kanala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 510
Radna širina, usisavanje (mm) 850
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 70 / 75
Teoretski površinski učinak (m²/h) 2805
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2000
Battery (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 13 / 20
Širina okretanja (mm) 1650
Potrošnja vode (l/min) max. 2,3
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 1400
Dozvoljena celokupna težina (kg) 345
Težina bez pribora (kg) 112
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Usisna šina v-oblika

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.