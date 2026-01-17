Izuzetno lako korišćenje preko posebnih upravljačkih elemenata različitih boja je izvanredna karakteristika naše baterijske nasedne mašine BD 50/70 R Classic za ribanje i sušenje. Njena kompaktna, uska konstrukcija olakšava rukovanje i transport i pruža visok stepen upravljivosti i okretnosti. Ovim je mašina iz klase mašina od 70 litara prava alternativa gurajućim mašinama. Praktični detalji, poput Home Base sistema za lakši transport opreme za ručno čišćenje na kukama, ili opciono raspoloživi držač kesa za smeće i krpe za čišćenje zaokružuju ovaj koncept. Moramo napomenuti da se baterije i punjač moraju naručiti zasebno.