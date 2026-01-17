Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp
Za površinski učinak do 2000 m² na sat: baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic sa tanjirastom četkom. Baterije i punjač se moraju naručiti zasebno.
Izuzetno lako korišćenje preko posebnih upravljačkih elemenata različitih boja je izvanredna karakteristika naše baterijske nasedne mašine BD 50/70 R Classic za ribanje i sušenje. Njena kompaktna, uska konstrukcija olakšava rukovanje i transport i pruža visok stepen upravljivosti i okretnosti. Ovim je mašina iz klase mašina od 70 litara prava alternativa gurajućim mašinama. Praktični detalji, poput Home Base sistema za lakši transport opreme za ručno čišćenje na kukama, ili opciono raspoloživi držač kesa za smeće i krpe za čišćenje zaokružuju ovaj koncept. Moramo napomenuti da se baterije i punjač moraju naručiti zasebno.
Obeležja i prednosti
Jednostavno rukovanjeIntuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Tehnika okruglih četakaRobustna izvedba s integrisanom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski efekat zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se menja izbacivanjem papučice.
Kompaktan i tanak dizajnNaročito okretan uređaj. Dobar pregled površine koju treba očistiti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
- Usisava suvu nečistoću i tako pospešuje postupak čišćenja.
- Pomaže u sprečavanju zapušavanja usisnog kanala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|510
|Radna širina, usisavanje (mm)
|850
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|70 / 75
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|2805
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2000
|Battery (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Širina okretanja (mm)
|1650
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,3
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|1400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|345
|Težina bez pribora (kg)
|112
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Usisna šina v-oblika
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.