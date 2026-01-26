Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
Laka za rad, upravljiva, baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tanjirastom četkom. Baterije i odgovarajući punjač baterije su obuhvaćeni isporukom.
Zahvaljujući uskom, kompaktnom dizajnu, baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tehnologijom disk-četke je izuzetno lako upravljiva i prenosiva, čak i liftom. Zbog toga je ovaj priuštivi osnovni model koji pokreću snažne baterije od 105 Ah prava alternativa gurajućim modelima. Baterije i odgovarajući punjač baterije su obuhvaćeni isporukom. Zahvaljujući komandama različitih boja, upravljanje je lako: ovo je, zajedno s mnogim drugim dobro osmišljenim, korisnim detaljima, čini pobedničkim proizvodom. Standardna Home Basic oprema može se opremiti kukama za prevoz alata za ručno čišćenje. Opciono su dostupni držač kese za smeće i krpa za čišćenje.
Obeležja i prednosti
Jednostavno rukovanjeIntuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Tehnika okruglih četakaRobustna izvedba s integrisanom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski efekat zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se menja izbacivanjem papučice.
Kompaktan i tanak dizajnNaročito okretan uređaj. Dobar pregled površine koju treba očistiti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
- Usisava suvu nečistoću i tako pospešuje postupak čišćenja.
- Pomaže u sprečavanju začepljenja usisnog kanala.
Litijum-jonske baterije po izboru
- Ušteda vremena: potpuno punjenje za 2 sata, u zavisnosti od punjača. Moguća su i među punjenja
- Mnogo duži radni vek u odnosu na olovne ili gel baterije.
- Umesto uobičajenih 80% sa konvencionalnim baterijama, pun kapacitet baterije je dostupan za uklanjanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|510
|Radna širina, usisavanje (mm)
|900
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|70 / 75
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|2805
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2000
|Battery (V/Ah)
|24 / 105
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Širina okretanja (mm)
|1650
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,3
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|1400
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|345
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Battery
- Battery and battery charger included
- Usisna šina v-oblika
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- koncept boja i rukovanja Kärcher
Područja primene
- Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
