Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM

Laka za rad, upravljiva, baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tanjirastom četkom. Baterije i odgovarajući punjač baterije su obuhvaćeni isporukom.

Zahvaljujući uskom, kompaktnom dizajnu, baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tehnologijom disk-četke je izuzetno lako upravljiva i prenosiva, čak i liftom. Zbog toga je ovaj priuštivi osnovni model koji pokreću snažne baterije od 105 Ah prava alternativa gurajućim modelima. Baterije i odgovarajući punjač baterije su obuhvaćeni isporukom. Zahvaljujući komandama različitih boja, upravljanje je lako: ovo je, zajedno s mnogim drugim dobro osmišljenim, korisnim detaljima, čini pobedničkim proizvodom. Standardna Home Basic oprema može se opremiti kukama za prevoz alata za ručno čišćenje. Opciono su dostupni držač kese za smeće i krpa za čišćenje.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Intuitivno razumljivi simboli i pregledna komandna tabla. Kratke faze uvođenja u posao. Jednostavna manipulacija mašinom zahvaljujući malom broju, žutom bojom kodiranim elementima za rukovanje.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Tehnika okruglih četaka
Tehnika okruglih četaka
Robustna izvedba s integrisanom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski efekat zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se menja izbacivanjem papučice.
Mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Kompaktan i tanak dizajn
Kompaktan i tanak dizajn
Naročito okretan uređaj. Dobar pregled površine koju treba očistiti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
  • Usisava suvu nečistoću i tako pospešuje postupak čišćenja.
  • Pomaže u sprečavanju začepljenja usisnog kanala.
Litijum-jonske baterije po izboru
  • Ušteda vremena: potpuno punjenje za 2 sata, u zavisnosti od punjača. Moguća su i među punjenja
  • Mnogo duži radni vek u odnosu na olovne ili gel baterije.
  • Umesto uobičajenih 80% sa konvencionalnim baterijama, pun kapacitet baterije je dostupan za uklanjanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 510
Radna širina, usisavanje (mm) 900
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 70 / 75
Teoretski površinski učinak (m²/h) 2805
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2000
Battery (V/Ah) 24 / 105
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 13 / 20
Širina okretanja (mm) 1650
Potrošnja vode (l/min) max. 2,3
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 66
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 1400
Dozvoljena celokupna težina (kg) 345
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Battery
  • Battery and battery charger included
  • Usisna šina v-oblika

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Sredstva za čišćenje
