Zahvaljujući uskom, kompaktnom dizajnu, baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tehnologijom disk-četke je izuzetno lako upravljiva i prenosiva, čak i liftom. Zbog toga je ovaj priuštivi osnovni model koji pokreću snažne baterije od 105 Ah prava alternativa gurajućim modelima. Baterije i odgovarajući punjač baterije su obuhvaćeni isporukom. Zahvaljujući komandama različitih boja, upravljanje je lako: ovo je, zajedno s mnogim drugim dobro osmišljenim, korisnim detaljima, čini pobedničkim proizvodom. Standardna Home Basic oprema može se opremiti kukama za prevoz alata za ručno čišćenje. Opciono su dostupni držač kese za smeće i krpa za čišćenje.