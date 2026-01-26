Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic je vrlo robusna mašina s jednim diskom za različite primene kod čišćenja poda. S planetarnim prenosnikom bez održavanja i snažnim motorom 1500 W.

Naša izuzetna robusna mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic osvaja odličnim odnosom cene i kvaliteta i enormnom svestranošću kod temeljnog čišćenja poda. Sa svojim snažnim motorom od 1500 W prikladan je i za tvrde i elastične podove i površine obložene tekstilom, kao i za brušenje istrošenih parketa. Zbog svoje radne širine od 430 milimetara mašina je idealna za većinu primena kod čišćenja zgrada, dok planetarni prenosnik, s otpornim metalnim zupčanicima, ne zahteva održavanje pa osigurava dug životni vek i znatno manje trošenje i troškove održavanja u poređenju s remenskim prenosnikom. Osim toga, disk s podlogom već je sadržan u opsegu isporuke.

Obeležja i prednosti
Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Snažan motor
Snažan motor
Veoma robusna i dugotrajna izvedba. Snažan u različitim primenama Niski pogonski i servisni troškovi
Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Robusni planetarni prenosnik
Robusni planetarni prenosnik
Od otpornih metalnih zupčanika. Manje trošenje i troškovi održavanja u poređenju s kaišnim prenosnikom. Veći obrtni moment u poređenju s uobičajenim kaišnim prenosnikom. Tih, dugovečan i ne zahteva održavanje.
Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Praktično i jednostavno rukovanje. Veoma dobar balans i tihi rad hod
Dodatna utičnica
  • Za priključenje usisne jedinice koja smanjuje širenje prašine.
  • Povećava efekat čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Radna širina četke (mm) 430
Radna visina (mm) 90
Brzina četke (rpm) 150
Potisni pritisak četki (kg) 43
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 66
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 44,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 940 x 430 x 1105

Scope of supply

  • Pogonski tanjirić

Oprema

  • Rezervoar, opciono: 10 l
  • Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
  • Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.