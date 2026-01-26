Naša izuzetna robusna mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic osvaja odličnim odnosom cene i kvaliteta i enormnom svestranošću kod temeljnog čišćenja poda. Sa svojim snažnim motorom od 1500 W prikladan je i za tvrde i elastične podove i površine obložene tekstilom, kao i za brušenje istrošenih parketa. Zbog svoje radne širine od 430 milimetara mašina je idealna za većinu primena kod čišćenja zgrada, dok planetarni prenosnik, s otpornim metalnim zupčanicima, ne zahteva održavanje pa osigurava dug životni vek i znatno manje trošenje i troškove održavanja u poređenju s remenskim prenosnikom. Osim toga, disk s podlogom već je sadržan u opsegu isporuke.