Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic je vrlo robusna mašina s jednim diskom za različite primene kod čišćenja poda. S planetarnim prenosnikom bez održavanja i snažnim motorom 1500 W.
Naša izuzetna robusna mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic osvaja odličnim odnosom cene i kvaliteta i enormnom svestranošću kod temeljnog čišćenja poda. Sa svojim snažnim motorom od 1500 W prikladan je i za tvrde i elastične podove i površine obložene tekstilom, kao i za brušenje istrošenih parketa. Zbog svoje radne širine od 430 milimetara mašina je idealna za većinu primena kod čišćenja zgrada, dok planetarni prenosnik, s otpornim metalnim zupčanicima, ne zahteva održavanje pa osigurava dug životni vek i znatno manje trošenje i troškove održavanja u poređenju s remenskim prenosnikom. Osim toga, disk s podlogom već je sadržan u opsegu isporuke.
Obeležja i prednosti
Snažan motorVeoma robusna i dugotrajna izvedba. Snažan u različitim primenama Niski pogonski i servisni troškovi
Robusni planetarni prenosnikOd otpornih metalnih zupčanika. Manje trošenje i troškovi održavanja u poređenju s kaišnim prenosnikom. Veći obrtni moment u poređenju s uobičajenim kaišnim prenosnikom. Tih, dugovečan i ne zahteva održavanje.
Jednostavno rukovanjePraktično i jednostavno rukovanje. Veoma dobar balans i tihi rad hod
Dodatna utičnica
- Za priključenje usisne jedinice koja smanjuje širenje prašine.
- Povećava efekat čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Radna širina četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|90
|Brzina četke (rpm)
|150
|Potisni pritisak četki (kg)
|43
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|44,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Pogonski tanjirić
Oprema
- Rezervoar, opciono: 10 l
- Mrežni režim rada
Područja primene
- Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
Pribor
Sredstva za čišćenje
