RBS 6000 je automatska perionica za namenska vozila sa jednom četkom za manuelni režim rada. Fokus je na lakom rukovanju i efikasnom pranju vozila. Brzo i temeljno čišti (bočno, spreda, od pozadi) male vozne parkove. Tako je ram izvarena aluminijumska konstrukcija, zaštita od prskanja se sastoji od specijalnog, na primenu prilagođenog, providnog poliester materijala i ručnim točkićem od prohroma. Kompaktna konstrukcija garantuje visoku stabilnost postrojenja. Jednostavno ranžiranje postrojenja osiguravaju četiri lakoobrtna točka. Dva druga točka garantuju visoku otpornost na tragove tokom pranja vozila. Oni se, ako je postrojenje pozicionirano na strani vozila, spuštaju pomoću ručnog točkića. Mogu lako da se registruju konture sa nagibom do 10°. Dvostruko oslonjeno vratilo četke pokreće pogonski motor preko samozateznog lanca. Belo-žuta četka (prečnik 1.000 mm) sastoji se od polukružnih segmenata sa profilisanim polietilenskim čekinjama, koje optimalno prate konturu vozila. U ramu četke su integrisane dve mlazne cevi za polivanje. Meki distantni gumeni valjci pričvršćeni na ram postrojenja garantuju razmak između mašine i vozila i tako štite vozilo od eventualnih oštećenja.