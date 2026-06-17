Praonica kamiona RBS 6012
Za čišćenje za brzo i nežno ručno upravljano spoljašnje čišćenje namenskih vozila kao što su autobusi,kamioni i tegljači. RBS 6000: za primenu u voznom parku veličine od 15 vozila.
RBS 6000 je automatska perionica za namenska vozila sa jednom četkom za manuelni režim rada. Fokus je na lakom rukovanju i efikasnom pranju vozila. Brzo i temeljno čišti (bočno, spreda, od pozadi) male vozne parkove. Tako je ram izvarena aluminijumska konstrukcija, zaštita od prskanja se sastoji od specijalnog, na primenu prilagođenog, providnog poliester materijala i ručnim točkićem od prohroma. Kompaktna konstrukcija garantuje visoku stabilnost postrojenja. Jednostavno ranžiranje postrojenja osiguravaju četiri lakoobrtna točka. Dva druga točka garantuju visoku otpornost na tragove tokom pranja vozila. Oni se, ako je postrojenje pozicionirano na strani vozila, spuštaju pomoću ručnog točkića. Mogu lako da se registruju konture sa nagibom do 10°. Dvostruko oslonjeno vratilo četke pokreće pogonski motor preko samozateznog lanca. Belo-žuta četka (prečnik 1.000 mm) sastoji se od polukružnih segmenata sa profilisanim polietilenskim čekinjama, koje optimalno prate konturu vozila. U ramu četke su integrisane dve mlazne cevi za polivanje. Meki distantni gumeni valjci pričvršćeni na ram postrojenja garantuju razmak između mašine i vozila i tako štite vozilo od eventualnih oštećenja.
Obeležja i prednosti
Adjusting wheelMogućnost vertikalne detekcije i mehanizam naginjanja. Prednjoj strani vozila se zbog nagibnog ugla od 10° lako pristupa.
Doziranje deterdžentaSredstva za čišćenje se mogu dozirati po potrebi.
Komandna i bezbednosna drškaObrtanje četke pomaže rukovaocu tokom kretanja sistema napred. Ukoliko se drška pusti, zaustavlja se rotacija četaka.
Lak dizajn od aluminijuma
- Izuzetno otporna na habanje izazvano spoljašnjim uticajima.
- Operater je zaštićen od prskanja vode zahvaljujući štitniku.
Četiri okretna i dva fiksna točka
- Stabilan i odličan za upravljanje.
- Velika stabilnost tokom pranja vozila.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Visina poMašinaenja (mm)
|3810
|Visina pranja (mm)
|3645
|Potrebni prostor za pranje (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Faza (Ph)
|3
|Frekvencija (Hz)
|50
|Napon (V)
|400
Scope of supply
- Razvodni ormar postrojenja
- Točkovi, standardna visina
Oprema
- Broj četki za pranje: 1 Kom
Područja primene
- Za ručnu kontrolu čišćenja čitave spoljašnosti komercijalnih vozila