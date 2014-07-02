สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect
ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (K 2 ถึง K 7) ที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท่อนั้นติดอยู่กับปืนสเปรย์และอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect ท่อเปลี่ยนสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายยางสำรอง 9 ม
- เปลี่ยนท่ออย่างรวดเร็ว
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ระบบคลัปด่วน
- สำหรับทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|180
|ความยาว (ม.)
|9
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.849
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.965
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|245 x 245 x 65