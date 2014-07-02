สายฉีดน้ำแรงดันสูง H 9 Q Quick Connect

ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง 9 ม. สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (K 2 ถึง K 7) ที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งท่อนั้นติดอยู่กับปืนสเปรย์และอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว Quick Connect ท่อเปลี่ยนสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายยางสำรอง 9 ม
  • เปลี่ยนท่ออย่างรวดเร็ว
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ระบบคลัปด่วน
  • สำหรับทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 180
ความยาว (ม.) 9
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.849
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.965
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 245 x 245 x 65
