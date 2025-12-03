PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger
เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามเครื่องช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างทรงพลังในขณะที่ประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก
เครื่องฟอกกำลังไฟฟ้า PS 30 ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมบนพื้นผิวต่างๆ มั่นใจได้ด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามตัวซึ่งจะช่วยคลายสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง สิ่งนี้ทำให้ PS 30 เป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางเช่นบันไดและขอบ หัวแปรงสามารถหมุนได้ 360 °เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก พื้นผิวที่เรียบทั้งหมดสามารถบีบด้วยใบมีดสกปรกในตัวหลังจากทำความสะอาด เป็นการขจัดน้ำสกปรกออกอย่างรวดเร็วและทำให้พื้นผิวพร้อมใช้งานได้ทันที การรวมกันของเจ็ทแรงดันสูงและแรงดันแปรงแบบแมนนวลด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องขัดมาตรฐานทั้งหมดและสามารถใช้ร่วมกับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherคลาส K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดแรงดันสูงแบบสามตัวการทำความสะอาดที่ทรงพลังโดยใช้แรงดันสูงเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ใบมีดปาดน้ำที่ถอดเปลี่ยนได้ในตัวกำจัดน้ำสกปรกอย่างรวดเร็วด้วยใบมีดปาดน้ำที่ถอดเปลี่ยนได้
หัวแปรงซึ่งสามารถหมุนได้ 360 °ทำให้แม้กระทั่งพื้นที่ที่เข้าถึงยากเข้าถึงได้ง่าย
แหวนขน
- ป้องกันน้ำสเปรย์
การออกแบบที่กะทัดรัด
- รูปทรงที่กะทัดรัดและคล่องตัวสามารถทำความสะอาดมุมและขอบได้โดยง่าย
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- สิ่งสกปรกปากแข็งจะถูกลบออกอย่างน่าเชื่อถือจากพื้นผิวต่างๆ
มีการผสมผสานของเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงและแปรงแบบแมนนวล
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องขัดทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.906
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.196
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|744 x 293 x 769
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- บันได
- ระเบียง
- โรงจอดรถ
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ระเบียง
- ทางเดิน
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง