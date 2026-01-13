Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, 1" ve 3/4" çap düşürücü dayanıklı musluk bağlantı aparatı, hortumların kolayca bağlanması için dizayn edilmiştir. Universal hortum onarım konektörü tüm standart bahçe hortumları için uyumludur ve ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. İki hortumun bağlanması veya onarımı için ideal bir çözümdür. Musluk bağlantı aparatı, 1" ve 3/4", en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.