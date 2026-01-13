Musluk adaptörü G1 (G3/4 çap düşürücü)
3/4" ve 1" çap ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Kärcher bahçe pompalarına bağlamak için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, 1" ve 3/4" çap düşürücü dayanıklı musluk bağlantı aparatı, hortumların kolayca bağlanması için dizayn edilmiştir. Universal hortum onarım konektörü tüm standart bahçe hortumları için uyumludur ve ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. İki hortumun bağlanması veya onarımı için ideal bir çözümdür. Musluk bağlantı aparatı, 1" ve 3/4", en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Dayanıklı
- Garantili sağlamlık
Çap düşürücü
- İki diş boyutunun bağlanmasını sağlar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Diş boyutu
|G3/4 + G1
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|46 x 39 x 39
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.