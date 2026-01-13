Salınımlı fıskiye OS 3.220
Orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 3.220. Sonsuz kapsama alanı ayarı. Son derece dayanıklı dişli sistemi. Maksimum kapsama alanı: 220 m²
Orta ölçekli ve geniş alanların, bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 3.220. Kapsama alanı sonsuz bir şekilde ayarlanabilir. Maksimum kapsama alanı: 220 m². Son derece dayanıklı dişli sistemi ile yenilikçi sulama başlığı. Kärcher sulama başlıkları sivri uç veya kızaklı yatak ile kullanılabilir. Kärcher' in yeni salınımlı sulama başlıklarını kullanmak şimdi daha da kolay. Islanmadan kullanışlı bir şekilde pozisyon verme ve hizalama için tümleşik SplashGuard korumasına sahiptirler. Kärcher sulama başlıkları denenmiş ve test edilmiş tırnaklı sisteme sahiptir ve bahçe hortumlarının bağlanması çok kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!
Özellikler ve faydalar
Sürekli erişim ayarı
- Hassas ayarlı sulama
Cihazı sapa entegre etmek için halka
- Basit depolama / asma için.
Çok dayanıklı dişli
- Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|2 bar sulama alanı
|45 - 120 m²
|4 bar sulama alanı
|80 - 220 m²
|Püskürtme genişliği (2 bar) (m)
|9
|Püskürtme genişliği (4 bar) (m)
|13
|Alan kapsamı (2 bar) (m)
|5 - 14
|Alan kapsamı (4 bar) (m)
|6 - 17
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|450 x 136 x 86
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çim