Orta ölçekli ve geniş alanların, bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 3.220. Kapsama alanı sonsuz bir şekilde ayarlanabilir. Maksimum kapsama alanı: 220 m². Son derece dayanıklı dişli sistemi ile yenilikçi sulama başlığı. Kärcher sulama başlıkları sivri uç veya kızaklı yatak ile kullanılabilir. Kärcher' in yeni salınımlı sulama başlıklarını kullanmak şimdi daha da kolay. Islanmadan kullanışlı bir şekilde pozisyon verme ve hizalama için tümleşik SplashGuard korumasına sahiptirler. Kärcher sulama başlıkları denenmiş ve test edilmiş tırnaklı sisteme sahiptir ve bahçe hortumlarının bağlanması çok kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!