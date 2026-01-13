Küçük hortum başlığı bahçede kolayca sulama yapmak için mükemmeldir. Ard arda ayarlanabilen püskürtme şekilleri ile, suyun dağılımı huni ve ağız arasında istenildiği gibi esnekçe ayarlanabilir. Çiçek ve bitki saksıları kolayca sulanabilir ve teras veya bahçe mobilyaları kirden arındırılabilir. Bu da giriş-seviyesindeki-hortum başlığını hem sulama hem de temizlik işleri için ideal yapar. Kullanılmadığı zamanlarda, püskürtme başlığındaki su kolayca kapatılabilir. Bu arada: Kärcher marka bahçe sprey tabancaları, tüm uygun kilit sistemleri ile uyumludur ve bahçe hortumunuza sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.