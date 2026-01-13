Nozzle
Küçük, uyumlu ve bahçe hortumuna bağlanması kolaydır: Kolay sulama işleri için idealdir.
Küçük hortum başlığı bahçede kolayca sulama yapmak için mükemmeldir. Ard arda ayarlanabilen püskürtme şekilleri ile, suyun dağılımı huni ve ağız arasında istenildiği gibi esnekçe ayarlanabilir. Çiçek ve bitki saksıları kolayca sulanabilir ve teras veya bahçe mobilyaları kirden arındırılabilir. Bu da giriş-seviyesindeki-hortum başlığını hem sulama hem de temizlik işleri için ideal yapar. Kullanılmadığı zamanlarda, püskürtme başlığındaki su kolayca kapatılabilir. Bu arada: Kärcher marka bahçe sprey tabancaları, tüm uygun kilit sistemleri ile uyumludur ve bahçe hortumunuza sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.
Özellikler ve faydalar
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Küçük ve yoğun
- Kullanım kolaylığı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|131 x 36 x 36
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Kendini boşaltma fonksiyonu
Videos
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için