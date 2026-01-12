Маленькая насадка идеально подходит для простого полива сада. Плавное переключение от точечной струи на конусную, что позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Во время перерывов в работе поток воды из насадки можно просто вылючить. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.