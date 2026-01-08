Entkalkerpulver RM 511 (6x17g), 17g

Entkalkt Dampfreiniger und andere Heißwassergeräte wie zum Beispiel Wasserkocher oder Kaffeemaschinen wirkungsvoll – für eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (g) 6 x 17
Verpackungseinheit (Stück) 15
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 205 x 125 x 20
Anwendungsgebiete
  • Entkalker für Kärcher Dampfreiniger
  • Entkalker für Kaffeemaschinen, Wasserkocher, etc.