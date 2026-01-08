Dampfreiniger SC 2 EasyFix Plus
Mit Dampf, ohne Chemie: der SC 2 EasyFix Plus Dampfreiniger mit Bodendüse EasyFix und erweitertem Zubehörset. Für pure Sauberkeit auf Hartflächen im ganzen Haushalt.
Perfekter Einstieg in die Dampfreinigung. Der Dampfreiniger SC 2 EasyFix Plus von Kärcher ist einfach und intuitiv bedienbar. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk zeigt sich höchst ergonomisch und liefert dank der Lamellentechnologie blitzsaubere Ergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit der 2-stufigen Dampfregulierung kann die Dampfintensität optimal auf die zu reinigende Oberfläche und die Verschmutzung abgestimmt werden. Außerdem bietet der SC 2 EasyFix Plus ein erweitertes Zubehörset für eine noch gezieltere Schmutzentfernung sowie eine Zubehöraufbewahrung am Gerät und eine Parkposition für die Bodendüse. Der Kärcher Dampfreiniger SC 2 EasyFix Plus reinigt ganz ohne Chemie und ist praktisch überall einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen werden absolut sauber. Und selbst hartnäckige Verschmutzungen sind im Handumdrehen Geschichte.
Merkmale und Vorteile
Zubehöraufbewahrung und ParkpositionKomfortable Zubehörverstauung und einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Kindersicherung an der DampfpistoleEin Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedenster Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
2-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 75
|Heizleistung (W)
|1500
|Max. Dampfdruck (bar)
|max. 3,2
|Kabellänge (m)
|4
|Aufheizzeit (min)
|6,5
|Kesselinhalt (l)
|1
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 254 x 260
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 2 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Powerdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Rundbürste groß
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.2 m
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
