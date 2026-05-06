Fahrradreiniger-Konzentrat RM 640N aus mehr als 99 Prozent nachwachsenden und naturbasierten Inhaltsstoffen zur Herstellung von 2 Liter gebrauchsfertigem Reinigungsmittel für die manuelle Anwendung. Ideal für die Anwendung mit der Schaumdüse von Kärcher Mittel- und Niederdruckreinigern. Als Refill für den Natürlichen Fahrradreiniger ermöglicht das Konzentrat das bis zu 4-malige Wiederauffüllen der Sprühflasche. Das Konzentrat wurde speziell für die Reinigung von hochwertigen Fahrrädern (z. B. E-Bikes, Pedelecs, Mountainbikes oder Rennräder) entwickelt. Die Rezeptur ist auf Materialverträglichkeit geprüft und geeignet für empfindliche Materialien wie Carbon, Aluminium oder Gummi. Mit hoher schmutzlösender Wirkung und zugleich gut abspülbar für wassersparende Anwendung.