Luftreiniger AF 50 Signature Line
Der Luftreiniger AF 50 Signature Line mit Lasersensorik, Automatik, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 50 m² ¹⁾–100 m².
Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue AF 50 Signature Line ist somit auf einen Blick als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie erkennbar. Wer sich fragt, wie wichtig Luft ist, muss sie nur ein paar Sekunden anhalten. Aber unser leistungsstärkster Luftreiniger AF 50 Signature Line ist nur beim Design atemberaubend. Mit seinem hoch effektiven HEPA-Filter mit Aktivkohleanteil filtert er zuverlässig Feinstaub, Allergene, Krankheitserreger und sogar Gerüche und chemische Ausdünstungen aus der Atemluft. Durch den intelligenten Automatikmodus passt er dabei die Leistung kontinuierlich an die Luftqualität an und hinterlässt nichts als reine Luft und jede Menge WOW.
Merkmale und Vorteile
Signature Line-BenefitsDie Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
High Protect 13 FilterHEPA-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.
FarbdisplayAnzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.
Dual Air Inlet System
- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.
4 drehbare Rollen
- Für erhöhte Mobilität.
Quiet Operation
- Laufruhige Motoren und Ventilatoren sowie geräuscharme Luftführungen.
Automatikmodus
- Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Anschlussleistung (W)
|50
|Geeignete Raumgröße (m²)
|bis zu 100
|Luftdurchsatz (m³/h)
|max. 520
|Filtereffizienz nach Partikelgröße (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Leistungsstufen
|5
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.
Ausstattung
- Dual-Filtersystem
- Filterwechselanzeige
- Anzeige der Luftqualität
- Temperaturanzeige
- Anzeige der relativen Luftfechtigkeit
- Bedienung am Gerät mit Touchfunktion
- Automatikmodus
- Nachtmodus
- Sperrfunktion
- Timer-Funktion
Anwendungsgebiete
- Innenräume
Zubehör
AF 50 Signature Line Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.