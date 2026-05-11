Die Kommunaltechnik genießt hohe Priorität bei Kärcher. Deshalb haben wir unser ganzes Know-how und unsere reichhaltige Erfahrung in die Entwicklung der Saugkehrmaschine MC 250 investiert. Im Ergebnis bietet die attraktiv designte MC 250 eine unübertroffene Reinigungsleistung bei geringer Motordrehzahl, üppige 2,5 m³ Kehrgutbehältervolumen, eine hohe Transportgeschwindkeit von 60 km/h und einen dank hydropneumatischer Federung und Einzelradaufhängung maximalen Fahrkomfort. Die optional auch klimatisierte Großraumkabine mit rückenschonenden Sitzen und das ergonomische Bedienkonzept mit übersichtlichem Multifunktionsdisplay im Lenkradkranz sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima und hohe Anwenderfreundlichkeit. Unsere MC 250 verfügt darüber hinaus über eine Allradlenkung für beste Wendigkeit und ein effizientes Wasserumlaufsystem mit separatem Schmutzwassertank. Die Maschine eignet sich für Städte und Gemeinden jeder Größe, ist sehr einfach zu warten und überzeugt dazu mit sehr geringen Abgas- und Feinstaubemissionen.