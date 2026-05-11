Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6

Von allem das Beste an Bord: Unsere umweltfreundliche Saugkehrmaschine MC 250 begeistert mit überlegener Kehrleistung und höchstem Bedien- und Fahrkomfort in allen städtischen Bereichen.

Die Kommunaltechnik genießt hohe Priorität bei Kärcher. Deshalb haben wir unser ganzes Know-how und unsere reichhaltige Erfahrung in die Entwicklung der Saugkehrmaschine MC 250 investiert. Im Ergebnis bietet die attraktiv designte MC 250 eine unübertroffene Reinigungsleistung bei geringer Motordrehzahl, üppige 2,5 m³ Kehrgutbehältervolumen, eine hohe Transportgeschwindkeit von 60 km/h und einen dank hydropneumatischer Federung und Einzelradaufhängung maximalen Fahrkomfort. Die optional auch klimatisierte Großraumkabine mit rückenschonenden Sitzen und das ergonomische Bedienkonzept mit übersichtlichem Multifunktionsdisplay im Lenkradkranz sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima und hohe Anwenderfreundlichkeit. Unsere MC 250 verfügt darüber hinaus über eine Allradlenkung für beste Wendigkeit und ein effizientes Wasserumlaufsystem mit separatem Schmutzwassertank. Die Maschine eignet sich für Städte und Gemeinden jeder Größe, ist sehr einfach zu warten und überzeugt dazu mit sehr geringen Abgas- und Feinstaubemissionen.

Merkmale und Vorteile
Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6: Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld
Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld
Mit rückenschonenden De-luxe-Komfortsitzen für ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen. Eco-Taste zum Start des Kehrbetriebs.
Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6: Sicherheitsfahrwerk mit höchstem Komfort
Sicherheitsfahrwerk mit höchstem Komfort
Kurze Transportzeiten dank 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort. Komfortable Allradlenkung für maximale Wendigkeit.
Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6: Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse
Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse
Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze. Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank
Wartungsfreundliche Bauweise
  • Alle für Reinigung und Wartung relevanten Komponenten sind schnell zugänglich.
  • Mit seitlichen Servicezugängen und schwenkbarem Frischwassertank.
Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Diesel
Fahrantrieb Zweiradantrieb
Motorenhersteller VM
Motorleistung (kW) 75
Hubraum (cm³) 2970
Zylinder 4
Kraftstofftank Volumen (l) 70
Abgasnorm Euro 6e
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 60
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 2625
Arbeitsbreite mit 3 Seitenbesen (mm) 2710
Kehrgutbehälter (l) 2500
Wassertank ( /l) 120 / 400
Frischwassertank (l) 200
Frischwassertank (optional) ( ) 390
Radstand (mm) 1980
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 6000
Abmessungen (L × B × H) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Ausstattung

  • Partikelfilter
  • Komfortsitz
  • Heizung und Klimaanlage
  • Heizung
  • Radioanlage
  • Rundumwarnleuchte
  • Ganzjahreseinsatz
Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6
Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6
Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6
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Anwendungsgebiete
  • Zur Straßen- und Nassreinigung, für leichte Winterdienste und Transportaufgaben
Zubehör