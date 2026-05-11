Mit der MC 80 hält nun die Technik der ganz großen Maschinen Einzug in die Kompaktklasse der Kehrmaschinen. So basiert beispielsweise der 800 Liter große Kehrgutbehälter mit Wasserumlaufsystem auf computergestützten CFD-Simulationen, das Zweibesensystem verfügt über eine Besen-Einzelsteuerung mit Einzelaushebung, der gerade Saugkanal verhindert effektiv Verstopfungen und der Saugmund liegt anfahrgeschützt in der Radkontur. Mittels vielfältiger Anbausätze, wie zum Beispiel einem 3. Seitenbesen, einem Wildkrautbesen, einem Handsaugschlauch oder einem Hochdruckreiniger, lässt sich die hervorragende Serienausstattung optional ergänzen. In Sachen Arbeitskomfort punktet die MC 80 mit der größten Kabine ihrer Klasse, einer perfekten Rundumsicht und einer übersichtlichen und ergonomischen Anordnung der Bedienelemente. Sinnvolle Details wie ein abschließbares Staufach, ein Flaschenhalter oder eine USB-Lademöglichkeit gehören selbstverständlich mit dazu.