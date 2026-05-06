Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit jeweils 110 Liter großen Tanks, Reinigungsmitttel-Dosiersystem DOSE, 2 Scheibenbürsten sowie einer 170-Ah-Batterie nebst Einbauladegerät.
Beste Reinigungsergebnisse, ressourcenschonende Systeme, eine kinderleichte Bedienung und eine hohe Anwenderfreundlichkeit: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R überzeugt in allen Belangen. Angetrieben von einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie, die bequem über das eingebaute Ladegerät geladen wird, sorgen 2 Scheibenbürsten mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE für eine hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig geringem Verbrauch an Wasser und Reinigungsmitteln. Farbcodierte Bedienelemente, der EASY-Operation-Schalter zur Wahl des Reinigungsprogramms und das große, 30-sprachige Farbdisplay sorgen für eine besonders einfache Bedienung. Für maximale Anwenderfreundlichkeit sind die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks integriert. Und für ein Plus an Arbeitskomfort und -sicherheit ist die Maschine mit einem in der Höhe verstellbaren Fahrersitz sowie einem gut sichtbaren Tagfahrlicht ausgestattet.
Merkmale und Vorteile
Höhenverstellbarer SitzPerfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Geschwindigkeitsabhängige WasserdosierungVerringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Innovatives KIK-SystemFarbcodierte Schlüssel für unterschiedliche Bedienrechte gegen Fehlbedienungen. Reinigungsmodi und andere Funktionen sind für jeden Anwender voreinstellbar. Optimale Anpassung an die individuellen Aufgaben des jeweiligen Anwenders.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|110 / 110
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|4500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2,5
|Batterieladezeit (h)
|7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|75
|Gangwendebreite (mm)
|1750
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 5,7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2350
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|650
|Software Updates verfügbar bis
|2032-01-01
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|373
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Lieferumfang
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Höhenverstellbarer Sitz
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel
B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
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