Este accesorio, desarrollado para el reequipamiento fácil en pocos pasos en la Home-Base de nuestro sistema de limpieza con hielo seco con tecnología L2P, permite adaptar la presión del chorro en función de la aplicación directamente en el equipo. Gracias al regulador de presión integrado es posible ajustar y fijar la presión en un amplio margen de entre 0,5 y 10,0 bar. Las pérdidas de presión son extremadamente bajas. Un separador ciclónico y un filtro para agua y aceites garantizan un funcionamiento seguro en todo momento, aunque el aire comprimido suministrado desde el exterior sea de mala calidad. El nivel de llenado, que puede leerse en cualquier momento y sin esfuerzo desde el exterior, y el vaciado semiautomático aportan comodidad durante el trabajo.