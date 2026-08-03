Accesorio con regulador de presión, 1/2 pulgada
Para el montaje en la Home-Base de nuestros sistemas de limpieza con hielo seco con tecnología L2P: accesorio con regulador de presión, separador de agua y aceite. Adaptación de la presión del chorro según las necesidades directamente en el equipo.
Este accesorio, desarrollado para el reequipamiento fácil en pocos pasos en la Home-Base de nuestro sistema de limpieza con hielo seco con tecnología L2P, permite adaptar la presión del chorro en función de la aplicación directamente en el equipo. Gracias al regulador de presión integrado es posible ajustar y fijar la presión en un amplio margen de entre 0,5 y 10,0 bar. Las pérdidas de presión son extremadamente bajas. Un separador ciclónico y un filtro para agua y aceites garantizan un funcionamiento seguro en todo momento, aunque el aire comprimido suministrado desde el exterior sea de mala calidad. El nivel de llenado, que puede leerse en cualquier momento y sin esfuerzo desde el exterior, y el vaciado semiautomático aportan comodidad durante el trabajo.
Características y ventajas
Regulación de la presión del chorro
- Posibilidad de regular la abrasividad del chorro de hielo seco.
- Permite múltiples opciones de aplicación.
Filtrado del aire comprimido
- Funcionamiento seguro gracias al filtro y al separador de aceite y agua.
Montaje sencillo
- Fácil de montar y desmontar incluso para personas sin experiencia.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|265 x 210 x 285
Campos de aplicación
- Uso versátil en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Para limpiar tapicerías y textiles
- Para limpiar armarios de conexiones, componentes eléctricos y elementos de mando
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped