Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.
Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes a la rotura, de tres capas, para el tipo de polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de llenado de dos a tres veces mayor. Estándar para T 10/1 y T 12/1 Contenido: 10 unidades.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|10
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|365 x 240 x 85