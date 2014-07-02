Boquilla de chorro concentrado
La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. Utilizada en combinación con el cepillo redondo, ofrece innumerables posibilidades de aplicación.
La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. En combinación con el cepillo redondo, ofrece innumerables posibilidades de aplicación en la cocina, el baño y el váter. De esta forma, la limpieza de juntas se convierte en una tarea muy fácil.
Características y ventajas
Fijación para accesorios
- Fijación para cepillos, boquilla de alto rendimiento y prolongación
Forma curvada
- Mejor acceso a lugares poco accesibles
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Alfombras
- Persianas/venecianas
RECAMBIOS Boquilla de chorro concentrado
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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