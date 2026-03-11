Boquilla para parqué
Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de parqué y otros suelos duros delicados.
Las boquillas para parqué con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de suelos duros como parqué y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y baldosas.
Características y ventajas
Apropiadas para las aspiradoras y aspiradoras con filtro de agua de Kärcher
Corona de cerdas blandas naturales (crin)
- Para una limpieza suave y cuidadosa sin arañazos.
Articulación flexible
- Gran agilidad y muy buena manejabilidad en muebles.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|301 x 175 x 54
Campos de aplicación
- Superficies sensibles