La PSW 18-20 Battery, una cadena para la espada de 20 cm de longitud de la lanza telescópica con funcionamiento por batería, se coloca fácilmente gracias al sencillo sistema de tensado de las cadenas. Garantiza un rendimiento de corte óptimo en cualquier momento y es excepcionalmente duradera y muy versátil. Además, el nivel de vibraciones de la cadena es sorprendentemente bajo.