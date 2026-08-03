Cadena PSW 18-20 Battery
Sin apenas vibraciones y fácilmente intercambiable: La PSW 18-20 Battery, una cadena para la espada de 20 cm de longitud de la lanza telescópica con funcionamiento por batería, proporciona un corte de la mejor calidad en todo momento.
La PSW 18-20 Battery, una cadena para la espada de 20 cm de longitud de la lanza telescópica con funcionamiento por batería, se coloca fácilmente gracias al sencillo sistema de tensado de las cadenas. Garantiza un rendimiento de corte óptimo en cualquier momento y es excepcionalmente duradera y muy versátil. Además, el nivel de vibraciones de la cadena es sorprendentemente bajo.
Características y ventajas
Cadena de gran calidad
- Se obtienen siempre cortes de la mejor calidad gracias a las lanzas telescópicas con funcionamiento por batería de Kärcher.
Cambio de cadena sencillo
- Sencillo sistema de las cadenas para un cambio de la cadena sin esfuerzo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|330 x 35 x 5
Campos de aplicación
- Ramas