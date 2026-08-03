Caja de accesorios Adventure

Con la caja de accesorios Adventure, se puede limpiar sin problemas el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos. Ideal para todos aquellos que salen de viaje con frecuencia.

Perfecta para cuando se sale de viaje con frecuencia: la caja de accesorios Adventure con accesorios específicos para limpiar el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar. El cepillo universal, que puede conectarse a la pistola, desprende la suciedad resistente con los cepillos blandos y la arrastra. Gracias a la manguera de aspiración pueden utilizarse fuentes de agua alternativas como pozos o bidones. Por último, los accesorios se pueden almacenar en la práctica caja colocada en la limpiadora de presión.

Características y ventajas
Caja de accesorios
  • Puede acoplarse debajo de manera que todo queda bien guardado.
Cepillo universal
  • Elimina la suciedad resistente.
Manguera de aspiración
  • Para el uso de fuentes de agua alternativas como pozos o bidones.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,6
Peso (con embalaje) (kg) 0,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 229 x 221 x 108

Incluido en el equipamiento de serie

  • Caja de almacenamiento
  • Cepillo universal
  • Manguera de aspiración de agua
Videos
Campos de aplicación
  • Zapatos / calzado de senderismo
  • Cochecito para niños / silla de paseo
  • Tienda de campaña / equipamiento de acampada
  • Bicicletas