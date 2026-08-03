Perfecta para cuando se sale de viaje con frecuencia: la caja de accesorios Adventure con accesorios específicos para limpiar el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar. El cepillo universal, que puede conectarse a la pistola, desprende la suciedad resistente con los cepillos blandos y la arrastra. Gracias a la manguera de aspiración pueden utilizarse fuentes de agua alternativas como pozos o bidones. Por último, los accesorios se pueden almacenar en la práctica caja colocada en la limpiadora de presión.