Caja de accesorios Adventure
Con la caja de accesorios Adventure, se puede limpiar sin problemas el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos. Ideal para todos aquellos que salen de viaje con frecuencia.
Perfecta para cuando se sale de viaje con frecuencia: la caja de accesorios Adventure con accesorios específicos para limpiar el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar. El cepillo universal, que puede conectarse a la pistola, desprende la suciedad resistente con los cepillos blandos y la arrastra. Gracias a la manguera de aspiración pueden utilizarse fuentes de agua alternativas como pozos o bidones. Por último, los accesorios se pueden almacenar en la práctica caja colocada en la limpiadora de presión.
Características y ventajas
Caja de accesorios
- Puede acoplarse debajo de manera que todo queda bien guardado.
Cepillo universal
- Elimina la suciedad resistente.
Manguera de aspiración
- Para el uso de fuentes de agua alternativas como pozos o bidones.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|229 x 221 x 108
Incluido en el equipamiento de serie
- Caja de almacenamiento
- Cepillo universal
- Manguera de aspiración de agua
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Campos de aplicación
- Zapatos / calzado de senderismo
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Bicicletas