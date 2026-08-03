Cargador rápido
Rápida reanudación de la limpieza de las ventanas con el cargador rápido de recambio para la limpiadora de cristales a batería WV 6 y WV 7.
Con el cargador rápido de recambio, la limpiadora de cristales a batería WV 6 y WV 7 de Kärcher se carga en el menor tiempo posible.
Características y ventajas
Apta para WV 6 y WV 7
- El cargador rápido es un recambio para la WV 6.
Carga rápida de la batería
- El equipo vuelve a estar listo rápidamente.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|29 x 122 x 114