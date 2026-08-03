Cargador rápido

Rápida reanudación de la limpieza de las ventanas con el cargador rápido de recambio para la limpiadora de cristales a batería WV 6 y WV 7.

Con el cargador rápido de recambio, la limpiadora de cristales a batería WV 6 y WV 7 de Kärcher se carga en el menor tiempo posible.

Características y ventajas
Apta para WV 6 y WV 7
  • El cargador rápido es un recambio para la WV 6.
Carga rápida de la batería
  • El equipo vuelve a estar listo rápidamente.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 29 x 122 x 114
Equipos compatibles
Productos actuales