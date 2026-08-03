Cartucho dentro, cal fuera. El cartucho de descalcificación garantiza una descalcificación automática y continua. La tecnología de la limpiadora de vapor está protegida de forma fiable contra la calcificación, lo que prolonga la vida útil del equipo. Se recomienda cambiar el cartucho al cabo de 4 meses o tras un consumo total de agua de 15 litros. El cartucho se desecha fácilmente con los residuos domésticos.