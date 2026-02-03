Cepillo lateral para suciedad húmeda S4

Dos cepillos laterales de barredora con cerdas especiales para suciedad húmeda. Aptos para las barredoras S 4 hasta S 4 Twin.

Los cepillos laterales con cerdas de tipo estándar y cerdas tres veces más duras resultan perfectos para soltar y barrer suciedad húmeda. Se recomienda, por ejemplo, para barrer el follaje mojado por la lluvia y adherido al suelo. Los cepillos laterales son aptos para las barredoras S 4 hasta S 4 Twin.

Características y ventajas
Cerdas especiales formadas por una mezcla de cerdas estándar y cerdas tres veces más duras
  • Mejor abrasión para soltar y barrer suciedad húmeda.
  • La suciedad de grano fino también se elimina de manera fiable.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 250 x 50
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Caminos
  • Suciedad húmeda