Cepillos cilíndricos, duros, rojos, CV 30/1

Cepillos cilíndricos duros con 277 mm de longitud con cerdas rojas de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1 de Kärcher.

Cepillos cilíndricos con 277 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida duras y rojas de 10 mm de longitud y es idóneo, por ejemplo, para la limpieza de suelos de fieltro agujereado. Diámetro de las cerdas: 0,30 mm.

Especificaciones

Características técnicas

Longitud del cepillo (mm) 277
Grado de resistencia duro
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color rojo
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 275 x 65 x 65
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