Cepillos cilíndricos, duros, rojos, CV 30/1
Cepillos cilíndricos duros con 277 mm de longitud con cerdas rojas de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1 de Kärcher.
Cepillos cilíndricos con 277 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida duras y rojas de 10 mm de longitud y es idóneo, por ejemplo, para la limpieza de suelos de fieltro agujereado. Diámetro de las cerdas: 0,30 mm.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud del cepillo (mm)
|277
|Grado de resistencia
|duro
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|rojo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|275 x 65 x 65