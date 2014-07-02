Cepillos cilíndricos con 277 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida duras y rojas de 10 mm de longitud y es idóneo, por ejemplo, para la limpieza de suelos de fieltro agujereado. Diámetro de las cerdas: 0,30 mm.