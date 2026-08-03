No es agradable ver brotar las malas hierbas en los caminos y las ranuras de los muros. Pero es fantástico poder eliminar rápidamente esta vegetación no deseada. Esto lo logran sin esfuerzo los eliminadores de malas hierbas WRE 4 Battery y WRE 18-55 de Kärcher. Gracias a un motor potente, un elevado número de revoluciones y, sobre todo, una cinta de cerdas de nailon muy eficiente y que no daña las superficies. Cuando se desgaste, la cinta de cerdas se puede cambiar en pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Y el trabajo puede proseguir: eliminar el musgo seco y las malas hierbas con rapidez y minuciosidad manteniendo una postura adecuada para la espalda.