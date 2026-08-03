Debajo de los arbustos hay musgo, debajo de las matas brotan las malas hierbas y prolifera la maleza. Ya es hora de volver a poner orden. Los trabajos exigentes como este se llevan a cabo a la perfección con las cuchillas de corte de doble hoja de gran calidad en envase de dos unidades, aptas para su uso en los cortabordes a batería Kärcher Battery Power de 18 V y 36 V. Con ellas es posible eliminar la maleza, el musgo y las malas hierbas en los lugares del jardín a los que un cortacésped solo podría acceder con gran dificultad.