DB 180 boquilla turbo para K 7
Boquilla turbo con potente boquilla rotativa Top para la limpiadora de alta presión de Kärcher de la gama K 7. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.
Potente contra suciedades especialmente resistentes: la boquilla turbo con boquilla rotativa Top para todas las limpiadora de alta presión de Kärcher de la gama K 7. Gracias al chorro concentrado giratorio y al gran rendimiento de superficie permite eliminar también, sin un gran esfuerzo, la suciedad del ambiente como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
- Eliminación eficaz de suciedades resistentes en superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión:
- Limpieza definida de suciedades resistentes.
Rendimiento de limpieza un 100 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
- Para una limpieza rápida y eficiente.
Conexión de bayoneta
- Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|450 x 41 x 41
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Suciedad resistente
- Muros de piedra y de jardín
- Musgo