Las tuberías de aspiración con un diámetro de 1 1/4" pueden fijarse de manera resistente al vacío al lado de aspiración de una bomba con el elemento de conexión. De este modo, se puede por ejemplo bombear el agua procedente de fuentes alternativas como cisternas o pozos y utilizarla para las lavadoras, las cisternas de WC o para el riego de jardines. Gracias a la rosca interior G1, se pueden utilizar las mangueras de aspiración habituales con rosca de empalme G1. El principio de estanqueidad radial PerfectConnect de montaje sencillo de los accesorios BP sella de manera especialmente fiable para un servicio sin molestias de las bombas.