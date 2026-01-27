Bomba Home & Garden BP 5 Home & Garden

Duradera bomba de jardín y casa BP 5 Home & Garden Premium con una eficaz unidad de 4 niveles para el riego de jardines y la alimentación de agua del hogar (p. ej., con agua de lluvia). Cómoda, potente y segura.

Ya sea para regar el jardín a presión constante, abastecer de agua lavadoras o la cisterna, la bomba de calidad duradera y sin mantenimiento BP 5 Home & Garden es ideal para utilizar fuentes de agua alternativas para el suministro de agua tratada. Gracias a la función de arranque / parada automática, la BP 5 se conecta y desconecta por sí sola. En caso de emergencia, el seguro contra funcionamiento en seco desconecta la bomba, una indicación de fallos se ilumina. La unidad de 4 niveles convence por su alta potencia, eficacia y menor ruido. Con el mismo volumen transportado, la BP 5 Home & Garden necesita menos potencia del motor que las bombas Jet convencionales, se ahorra aprox. un 30 % de energía. A las características cómodas, como el interruptor de pedal integrado, las dos salidas para el funcionamiento simultáneo de 2 equipos conectados y los pies de goma inhibidores de ruido, se suman las características de seguridad, como el filtro previo de serie y la válvula de retención integrada para brindar un funcionamiento fiable. Kärcher ofrece una prolongación de la garantía a 5 años.

Características y ventajas
Comodidad en el hogar y el jardín
  • Alimentación fiable en la casa y presión constante para el riego de jardines.
Seguras y duraderas
  • Equipada de serie con filtro previo, válvula de retención y seguro contra funcionamiento en seco.
Mecanismo multietapa de accionamiento de la bomba
  • Muy eficaz energéticamente y perceptiblemente más silenciosa.
Arranque/parada automática
  • En función de las necesidades, las bombas arrancan o se detienen de forma automática.
Aspiración óptima
  • La bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.
Indicación de fallos
  • En caso de avería, se muestra un fallo que indica si la causa es la aspiración o la presión.
Dos salidas de agua
  • Utilización múltiple: p. ej., riego del césped con aspersores y riego manual simultáneo con un aspersor para jardín.
Empalme de conexión de tres vías flexible
  • Montaje flexible para lograr una alineación óptima de las mangueras conectadas.
Interruptor de pedal cómodo
  • Conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.
Empuñadura ergonómica
  • Manejo cómodo y transporte sencillo.
Especificaciones

Características técnicas

Potencia absorbida (W) 1000
Caudal máx. (l/h) < 6000
Altura de impulsión (m) 48
Presión (bar) máx. 4,8
Altura de aspiración (m) 8
Temperatura de transporte (°C) máx. 35
Rosca de empalme G1
Cable de conexión (m) 1,85
Tensión (V) 230 - 240
Frecuencia (Hz) 50
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 12,7
Peso con embalaje incluido (kg) 15,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 230 x 540 x 373

Incluido en el equipamiento de serie

  • Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1

Equipamiento

  • Empalme de conexión optimizado
  • Interruptor de pedal cómodo
  • Función de arranque/parada automática
  • Filtro previo y válvula de retención incluidos
  • Protección contra funcionamiento en seco
  • Gran tubo de llenado
  • Asa de transporte ergonómica
  • Almacenaje del cable
  • Indicación de fallos
  • Dos salidas de agua
  • Pies de goma inhibidores de ruido giratorios
Videos
Campos de aplicación
  • Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
  • Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.
