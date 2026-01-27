Bomba Home & Garden BP 5 Home & Garden
Duradera bomba de jardín y casa BP 5 Home & Garden Premium con una eficaz unidad de 4 niveles para el riego de jardines y la alimentación de agua del hogar (p. ej., con agua de lluvia). Cómoda, potente y segura.
Ya sea para regar el jardín a presión constante, abastecer de agua lavadoras o la cisterna, la bomba de calidad duradera y sin mantenimiento BP 5 Home & Garden es ideal para utilizar fuentes de agua alternativas para el suministro de agua tratada. Gracias a la función de arranque / parada automática, la BP 5 se conecta y desconecta por sí sola. En caso de emergencia, el seguro contra funcionamiento en seco desconecta la bomba, una indicación de fallos se ilumina. La unidad de 4 niveles convence por su alta potencia, eficacia y menor ruido. Con el mismo volumen transportado, la BP 5 Home & Garden necesita menos potencia del motor que las bombas Jet convencionales, se ahorra aprox. un 30 % de energía. A las características cómodas, como el interruptor de pedal integrado, las dos salidas para el funcionamiento simultáneo de 2 equipos conectados y los pies de goma inhibidores de ruido, se suman las características de seguridad, como el filtro previo de serie y la válvula de retención integrada para brindar un funcionamiento fiable. Kärcher ofrece una prolongación de la garantía a 5 años.
Características y ventajas
Comodidad en el hogar y el jardín
- Alimentación fiable en la casa y presión constante para el riego de jardines.
Seguras y duraderas
- Equipada de serie con filtro previo, válvula de retención y seguro contra funcionamiento en seco.
Mecanismo multietapa de accionamiento de la bomba
- Muy eficaz energéticamente y perceptiblemente más silenciosa.
Arranque/parada automática
- En función de las necesidades, las bombas arrancan o se detienen de forma automática.
Aspiración óptima
- La bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.
Indicación de fallos
- En caso de avería, se muestra un fallo que indica si la causa es la aspiración o la presión.
Dos salidas de agua
- Utilización múltiple: p. ej., riego del césped con aspersores y riego manual simultáneo con un aspersor para jardín.
Empalme de conexión de tres vías flexible
- Montaje flexible para lograr una alineación óptima de las mangueras conectadas.
Interruptor de pedal cómodo
- Conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.
Empuñadura ergonómica
- Manejo cómodo y transporte sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Caudal máx. (l/h)
|< 6000
|Altura de impulsión (m)
|48
|Presión (bar)
|máx. 4,8
|Altura de aspiración (m)
|8
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Rosca de empalme
|G1
|Cable de conexión (m)
|1,85
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|15,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 540 x 373
Incluido en el equipamiento de serie
- Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1
Equipamiento
- Empalme de conexión optimizado
- Interruptor de pedal cómodo
- Función de arranque/parada automática
- Filtro previo y válvula de retención incluidos
- Protección contra funcionamiento en seco
- Gran tubo de llenado
- Asa de transporte ergonómica
- Almacenaje del cable
- Indicación de fallos
- Dos salidas de agua
- Pies de goma inhibidores de ruido giratorios
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.