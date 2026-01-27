Ya sea para regar el jardín a presión constante, abastecer de agua lavadoras o la cisterna, la bomba de calidad duradera y sin mantenimiento BP 5 Home & Garden es ideal para utilizar fuentes de agua alternativas para el suministro de agua tratada. Gracias a la función de arranque / parada automática, la BP 5 se conecta y desconecta por sí sola. En caso de emergencia, el seguro contra funcionamiento en seco desconecta la bomba, una indicación de fallos se ilumina. La unidad de 4 niveles convence por su alta potencia, eficacia y menor ruido. Con el mismo volumen transportado, la BP 5 Home & Garden necesita menos potencia del motor que las bombas Jet convencionales, se ahorra aprox. un 30 % de energía. A las características cómodas, como el interruptor de pedal integrado, las dos salidas para el funcionamiento simultáneo de 2 equipos conectados y los pies de goma inhibidores de ruido, se suman las características de seguridad, como el filtro previo de serie y la válvula de retención integrada para brindar un funcionamiento fiable. Kärcher ofrece una prolongación de la garantía a 5 años.