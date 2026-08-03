El elemento de conexión permite conectar sin rosca las bombas en el lado de aspiración de manera resistente al vacío a tuberías PE de 1". La solución perfecta para usar el agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o pozos, para las lavadoras, cisternas de WC o riego de jardines. Los kits de aspiración habituales con rosca de empalme G1 se pueden conectar mediante la rosca exterior G1. El principio de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un servicio sin molestias de las bombas.