Elemento de conexión para tuberías de aspiración de 1“ (25 mm)
El elemento de conexión para la conexión resistente al vacío de las bombas en el lado de aspiración de las tuberías de aspiración sin rosca (compatible con un diámetro de la tubería PE de 1"). Incluye el principio de estanqueidad PerfectConnect.
El elemento de conexión permite conectar sin rosca las bombas en el lado de aspiración de manera resistente al vacío a tuberías PE de 1". La solución perfecta para usar el agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o pozos, para las lavadoras, cisternas de WC o riego de jardines. Los kits de aspiración habituales con rosca de empalme G1 se pueden conectar mediante la rosca exterior G1. El principio de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un servicio sin molestias de las bombas.
Características y ventajas
Elemento de conexión para tuberías de aspiración de 1" sin rosca
- Conexión sin herramientas de la bomba a tuberías de 1".
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|54 x 72 x 54
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares