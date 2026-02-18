Este filtro de aire de salida de fácil sustitución, fabricado en poliéster, es el accesorio ideal para la aspiradora en seco y de ceniza AD 4 Premium de Kärcher, ya que proporciona un aire de salida limpio. El equipo de serie incluye 2 filtros de aire de salida. Para poder disfrutar de un filtrado perfecto en todo momento, recomendamos cambiar el filtro de aire de salida una vez al año.