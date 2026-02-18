Filtro de aire de salida KFI 7520
El filtro de aire de salida para las aspiradoras en seco y de ceniza AD 4 Premium permite que el aire de salida esté siempre limpio.
Este filtro de aire de salida de fácil sustitución, fabricado en poliéster, es el accesorio ideal para la aspiradora en seco y de ceniza AD 4 Premium de Kärcher, ya que proporciona un aire de salida limpio. El equipo de serie incluye 2 filtros de aire de salida. Para poder disfrutar de un filtrado perfecto en todo momento, recomendamos cambiar el filtro de aire de salida una vez al año.
Características y ventajas
De fácil sustitución
De poliéster
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|169 x 82 x 2
Campos de aplicación
- Aire de salida limpio