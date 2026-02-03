Filtro plegado plano
El filtro plegado plano permite la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro. Proporciona una gran superficie de filtrado en el mínimo espacio y no se adentra en el depósito del aspirador. Además, el filtro destaca por su alto nivel de retención del polvo y resulta fácil de limpiar gracias a su estructura flexible.
Características y ventajas
Material del filtro
- permite la aspiración en húmedo y seco sin cambio del filtro
- Alto nivel de retención del polvo
Estructura flexible
- Fácil de limpiar
Estructura compacta
- Gran superficie de filtrado en el mínimo espacio
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|205 x 75 x 73