Filtro plegado plano

El filtro plegado plano permite la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro. Proporciona una gran superficie de filtrado en el mínimo espacio y no se adentra en el depósito del aspirador. Además, el filtro destaca por su alto nivel de retención del polvo y resulta fácil de limpiar gracias a su estructura flexible.

Características y ventajas
Material del filtro
  • permite la aspiración en húmedo y seco sin cambio del filtro
  • Alto nivel de retención del polvo
Estructura flexible
  • Fácil de limpiar
Estructura compacta
  • Gran superficie de filtrado en el mínimo espacio
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color marrón
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 205 x 75 x 73
Equipos compatibles
